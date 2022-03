Niemcy: Kanclerz Scholz przypomina państwom UE o zobowiązaniu do przyjmowania uchodźców

Kanclerz Olaf Scholz przypomniał państwom UE o ich zobowiązaniu do przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Do tej pory wiele osób szukających ochrony przybyło głównie do krajów graniczących z Ukrainą, a także do Niemiec - powiedział w środę w Berlinie.

Teraz jednak trzeba zadbać o to, by inne kraje przyjęły część ludzi, którzy nie wiedzą dokładnie, dokąd się udać.

Polska i Niemcy podjęły tu wspólną inicjatywę. "Ale odnoszą się do czegoś, co wszyscy już obiecali abstrakcyjnie. Teraz powinno się to skonkretyzować" - powiedział cytowany przez agencję dpa Scholz.

Kanclerz spodziewa się, że do Niemiec przybędzie znacznie więcej uchodźców wojennych z Ukrainy. Do tej pory przyjęto ponad 300 tys. osób. "Ale to dopiero początek". Im dłużej będzie trwała wojna, tym więcej osób będzie musiało szukać ochrony. "I oni również znajdą u nas tę ochronę".

Kanclerz ponowił swój apel o wycofanie wojsk rosyjskich z Ukrainy - informuje telewizja ARD. "Nie możemy i nie będziemy przyzwyczajać się do tego stanu wojny" - powiedział Scholz, wzywając prezydenta Rosji Putina do "ostatecznego porozumienia w sprawie zawieszenia broni".

Scholz nalegał również, aby Rosja dotrzymała umów na dostawy energii. Zapytany o to, czy nie nadszedł czas, by uruchomić fazę wczesnego ostrzegania w ramach planowania awaryjnego w zakresie gazu, powiedział: "Mamy sytuację, w której trzeba wywiązać się z umów".

Wcześniej minister gospodarki Robert Habeck podkreślił, że państwa G7 zgodziły się, iż żądane przez Rosję opłaty w rublach za dostawy energii są naruszeniem traktatów. Kanclerz również podkreślił, że umowy zostały zawarte w euro i dolarach.

Z Berlina Berenika Lemańczyk