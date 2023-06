Niemcy: Kanclerz Scholz przyznał, że Federalna Służba Wywiadowcza została zaskoczona buntem Grupy Wagnera

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz przyznał, że Federalna Służba Wywiadowcza (BND) została zaskoczona buntem najemniczej Grupy Wagnera w Rosji. Służby w Niemczech "oczywiście nie wiedziały o tym wcześniej" - powiedział Scholz w środę w programie "maischberger" telewizji ARD.

Jak pisze dpa Scholz zapowiedział, że zamierza przedyskutować przepływ informacji z sojusznikami. Odnosząc się do doniesień, że amerykańskie służby wywiadowcze wiedziały o tym wcześniej, kanclerz powiedział: "Wszyscy będziemy musieli omówić to razem - także to, co dotyczy rzeczy, o których teraz się spekuluje".

Jak podał dziennik "Washington Post" amerykańskie służby wywiadowcze już w połowie czerwca wiedziały, że szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn planuje brutalną akcję w Rosji. Według "New York Timesa", przedstawiciele wywiadu USA poinformowali 21 czerwca wysokich rangą wojskowych i urzędników państwowych, że Prigożyn przygotowuje działania przeciwko rosyjskiemu dowództwu wojskowemu. Do zbrojnego buntu doszło 23-24 czerwca.

"Z informacji dostępnych gazecie wynikało, że Stany Zjednoczone były świadome zbliżających się wydarzeń w Rosji" - pisze dpa.

Portal tygodnika "Spiegel" podał, że "rząd niemiecki był dość zaskoczony dramatycznym rozwojem sytuacji w Rosji. BND najwyraźniej zawiodła jako system wczesnego ostrzegania". "Wątpliwe jest, czy i kiedy amerykańskie informacje dotarły do niemieckiego wywiadu zagranicznego" - zauważył "Spiegel".

Kanclerz Scholz uważa, że przerwany bunt Grupy Wagnera osłabił Władimira Putina. "Uważam, że on (Putin) został osłabiony" - stwierdził szef rządu w telewizji ARD. Bunt pokazuje, "że autokratyczne struktury, struktury władzy mają pęknięcia" - dodał.

"Ale nie chcę brać udziału w żadnych spekulacjach na temat tego, jak długo (Putin) pozostanie na stanowisku" - dodał Scholz. "To może być długo lub krótko. Tego nie wiemy" - podkreślił kanclerz Niemiec.