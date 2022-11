Niemcy: Kanclerz Scholz: rosyjskie ataki na infrastrukturę cywilną to rażące naruszenie prawa międzynarodowego

Jest to nie tylko nie do przyjęcia, ale to przede wszystkim rażące naruszenie prawa międzynarodowego, że Rosja od tygodni celowo zrzuca swoje bomby na cywilną infrastrukturę na Ukrainie" - powiedział w środę kanclerz Niemiec Olaf Scholz podczas konferencji prasowej z prezydentem Cypru Nikosem Anastasiadisem w Berlinie, cytowany przez portal dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

"Rosja nie może już wygrać na polu bitwy, tyle wydaje się jasne" - powiedział kanclerz.

Rosyjskie ataki na infrastrukturę cywilną na Ukrainie kanclerz potępił jako "terror bombowy przeciwko ludności cywilnej".

"Działania Rosji po raz kolejny pokazują, jak bezwzględnie i bezlitośnie Putin działa w tej wojnie" - dodał Scholz.

Kanclerz zaapelował do Putina o "zaprzestanie bezsensownego zabijania", wycofanie wojska z Ukrainy i zgodę na rozmowy pokojowe z Ukrainą.