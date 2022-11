Niemcy: Kanclerz Scholz: Ukraina może liczyć na wsparcie tak długo, jak będzie to konieczne

"Ukraina może liczyć na to, że nadal będziemy ją szeroko wspierać finansowo, humanitarnie, a także bronią, i to tak długo, jak będzie to konieczne" - powiedział w opublikowanym w piątek wywiadzie dla magazynu "Focus" kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Niemcy są jednym z krajów udzielających największej pomocy Ukrainie. Dotyczy to również dostaw broni. Dostarczone samobieżne haubice i samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard są bardzo skuteczne. Kanclerz odniósł się także do wyrzutni rakietowych i systemu obrony powietrznej Iris-T.

Scholz nie chciał spekulować, jak długo potrwa wojna, ale podkreślił: "Rosja nie może wygrać tej wojny". I nie może dojść do użycia broni jądrowej - powiedział, dodając, że społeczność międzynarodowa postawiła to jednoznacznie.

Zapytany, czy prezydent Rosji Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym, Scholz odpowiedział: "Wojna na Ukrainie narusza wszystkie zasady prawa międzynarodowego, a Władimir Putin jest odpowiedzialny za tę wojnę. Popełniono tam niewiarygodnie okrutne zbrodnie wojenne. Pomożemy w wyjaśnieniu przestępstw, ustaleniu osób odpowiedzialnych i pociągnięciu ich do odpowiedzialności".

Z Berlina Berenika Lemańczyk