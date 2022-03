Niemcy: Kanclerz Scholz: zapewnimy szybkie i nieskomplikowane wsparcie uchodźcom z Ukrainy

"Zapewnimy szybkie i nieskomplikowane wsparcie uchodźcom z Ukrainy – zgadzam się w tym z krajami związkowymi. Sprostanie temu wyzwaniu jest wspólnym zadaniem całego państwa" - napisał w czwartek na Twitterze kanclerz Olaf Scholz. Podkreślił też, że "absolutnie nieakceptowalne" jest atakowanie ludzi pochodzących z Rosji.

"Chciałbym serdecznie podziękować licznym wolontariuszom. Wasza ogromna solidarność i niestrudzone zaangażowanie pomagają nam pomóc ludziom, którzy uciekają przed straszliwą wojną na Ukrainie" - napisał Scholz.

W tym samym wpisie podkreślił też, że "absolutnie niedopuszczalne jest, aby ludzie pochodzący z Rosji byli u nas obrzucani obelgami, obrażani lub atakowani fizycznie. Bo to jest wojna Putina. Tylko on jest za to odpowiedzialny".