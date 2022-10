Niemcy: Kardynał Marx: dostarczanie broni Ukrainie to "mniejsze zło"

Dla niemieckiego kardynała Reinharda Marksa dostawy broni na Ukrainę to "mniejsze zło". On sam nie widzi lepszego sposobu, by pomóc atakowanym, ale "ludzie giną również z naszej broni" - podkreślił w wywiadzie dla gazety "Welt am Sonntag". Przywołał też słowa Jana Pawła II.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Zapytany przez gazetę, czy Niemcy powinny dostarczyć więcej broni Ukrainie, kardynał Marx, arcybiskup Monachium i Fryzyngi, odpowiedział, że "ludzie giną również z naszej broni. Moim zdaniem to źle, że pacyfiści są teraz traktowani jak głupcy".

Jednak zdaniem teologa "dostarczanie broni może być w tej chwili mniejszym złem - ja sam nie jestem pacyfistą i nie widzę lepszego sposobu na pomoc tym, którzy są atakowani".

Kardynał zastrzegł, że "nie jest to jednak rozumienie teologiczne, ale z zakresu racjonalnej etyki". Przypomniał, że "Jan Paweł II powiedział: Wojna jest zawsze porażką ludzkości".