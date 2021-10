Niemcy: Kierownictwo frakcji SPD proponuje Baerbel Bas na nową przewodniczącą Bundestagu

Kierownictwo parlamentarnej frakcji partii SPD chce, by Baerbel Bas została nową przewodniczącą Bundestagu - poinformował w środę lider frakcji socjaldemokratów Rolf Muetzenich. Ponieważ SPD jest najsilniejszą grupą parlamentarną w nowym parlamencie Niemiec, ma ona prawo do nominacji.

Bas zasiada w Bundestagu od 2009 roku, uważana jest za posłankę mocno zakorzenioną w partii i okręgu wyborczym. Do SPD należy od ponad 30 lat. Zawsze bezpośrednio wygrywała w swoim okręgu wyborczym w Duisburgu - ma to również związek z tradycyjnie silną pozycją SPD w tym okręgu.

Jak pisze agencja dpa, oczekuje się, że Bas "bez większych problemów" uzyska poparcie całej frakcji SPD dla swojej kandydatury.

Za faworyta do objęcia funkcji przewodniczącego Bundestagu był dotąd uważany sam Muetzenich. Pojawiły się jednak zastrzeżenia do jego kandydatury, ponieważ w takim przypadku kolejny mężczyzna zająłby wysokie stanowisko państwowe - obok prawdopodobnego kanclerza Olafa Scholza i prezydenta federalnego Franka-Waltera Steinmeiera.

We wtorek szefowa Niemieckiej Rady Kobiet Beate von Miquel wezwała do nominowania kobiety na przewodniczącą parlamentu.

"To niewiarygodne, że ta sama partia (SPD), która wzywa do +dekady równości+ w swoim manifeście wyborczym, teraz najwyraźniej chce wysłać głównie mężczyzn na najwyższe urzędy państwowe" - powiedziała portalowi RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Jeśli Baerbel Bas zostanie w najbliższy wtorek wybrana przewodniczącą Bundestagu, będzie trzecią kobietą na tym stanowisku po Annemarie Renger (SPD), która sprawowała ten urząd w latach 1972-1976, i Ricie Suessmuth (CDU), która kierowała parlamentem w latach 1988-1998.

W przeciwieństwie do obecnego przewodniczącego Bundestagu Wolfganga Schaeublego Bas "nie ma kilkudziesięciu lat doświadczenia w pracy na najwyższych stanowiskach politycznych, ale, jak to się mówi w grupie parlamentarnej SPD, jest ona kimś, kto wie, co ludzi uwiera" - zauważa RND.

Z Berlina Berenika Lemańczyk