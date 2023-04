Niemcy: Kilka osób zostało ranionych nożem w siłowni w Duisburgu

Kilka osób zostało poważnie rannych we wtorek podczas ataku w klubie fitness na Starym Mieście w Duisburgu. Zostały one przewiezione do szpitala, powiedział we wtorek wieczorem rzecznik policji w Essen. Według portalu dziennika "Bild" jeden lub dwóch napastników ugodziło nożem co najmniej czterech mężczyzn.

Pierwsze telefony alarmowe policja w Duisburgu otrzymała około godziny 17.40. Śledczy przeszukali i zabezpieczyli siłownię, powiedział rzecznik policji.

Obecnie przesłuchiwani są świadkowie, którzy w chwili popełnienia przestępstwa ćwiczyli na miejscu. Studio zostało w międzyczasie zabezpieczone. Mieszkańcy powinni unikać tego obszaru - dodał.

Policja nadal nie może lub nie chce powiedzieć, czy sprawca lub sprawcy są nadal na wolności - pisze portal RND.