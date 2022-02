Niemcy: Kolejne zarzuty wobec Axel Springer w sprawie byłego naczelnego „Bilda”

Media informują we wtorek o poważnych zarzutach stawianych prezesowi wydawnictwa Axel Springer (AS) Mathiasowi Doepfnerowi, dotyczących wieloletniego ukrywania zachowania Juliana Reichelta, byłego redaktora naczelnego wydawanego przez AS niemieckiego dziennika „Bild", oskarżanego m.in. o molestowanie seksualne.

Doepfner miał nie uznawać zarzutów dotyczących nadużywania władzy, postawionych Reicheltowi po jego zwolnieniu z obowiązków w październiku 2021 roku. Prezes AS przekonywał, że to wynik "spisku" przeciwko gazecie - opisuje wtorkowy "Die Zeit".

Brytyjski dziennik "Financial Times" opublikował z kolei we wtorek raport sporządzony na podstawie rozmów z 30 osobami, wśród których znaleźli się byli pracownicy "Bilda", kobiety, które miały intymne kontakty z Reicheltem, a także inne osoby zaangażowane w dochodzenie, które kancelaria Freshfields przeprowadziła w imieniu Axel Springer w sprawie zarzutów przeciwko Reicheltowi wiosną 2021 roku.

Według "Financial Times", już po zwolnieniu Reichelta Doepfner wynajął prawnika i sporządził listę osób, które powinny zostać zbadane, gdyby pojawiły się kolejne doniesienia o "ofiarach" Reichelta - jak miał określić to prezes AS. Oprócz byłej dziewczyny Reichelta, na liście Doepfnera znalazły się osoby, które krytycznie wypowiadały się o byłym naczelnym.

Reichelt znalazł się pod presją po pierwszych publikacjach "Der Spiegla" i "Die Zeit", które pojawiły się wiosną 2021 r. Pod ich wpływem w AS rozpoczęto przeciwko Reicheltowi wewnętrzne postępowanie, mające wyjaśnić zarzuty podwładnych, dotyczące nadużywania władzy i zażywania narkotyków w pracy. Jednak najważniejszym zarzutem było to, że Reichelt miał faworyzować pracownice, z którymi łączyły go intymne relacje.

Po tym, jak oskarżenia o molestowanie seksualne nie zostały potwierdzone w postępowaniu wewnętrznym, Reichelt początkowo pozostał na stanowisku redaktora naczelnego. Jednak w połowie października 2021 r. wydawnictwo poinformowało o jego zwolnieniu ze skutkiem natychmiastowym. Jako uzasadnienie podano "nową wiedzę o aktualnym zachowaniu" Reichelta, nawiązującą do "ostatnich doniesień prasowych". Wydawca miał się wówczas dowiedzieć, że Reichelt nawet po zakończeniu procedur wyjaśniających wiosną 2021 r. "nie oddzielił wyraźnie spraw prywatnych od zawodowych i powiedział zarządowi nieprawdę".

"Financial Times" udowadnia, że sprawa wyglądała zupełnie inaczej. Z przeprowadzonego dochodzenia wynika, że Reichelt kontaktował się z młodymi pracownicami przez co najmniej sześć lat, zanim jeszcze został redaktorem naczelnym. Proponował, że będzie ich "mentorem" i pomoże im w awansie, wysyłał zaproszenia na kolację lub drinki.

"Zachowanie Reichelta wobec młodych kobiet było wewnętrznie tajemnicą poliszynela" - potwierdził jeden z pracowników "Bilda". Skonfrontowany z tym AS przekazał "Financial Times", że mogło to być tajemnicą poliszynela w redakcji, ale zarząd nie był tego świadomy.

Z informacji "Financial Times" wynika jednak, że w latach 2019-2020 co najmniej pięciu redaktorów zwróciło się m.in. do członka zarządu Stephanie Caspar i poinformowało o niestosownym zachowaniu Reichelta. Caspar zaprzeczyła, by kiedykolwiek słyszała coś o nieodpowiednim zachowaniu Reichelta przed lutym 2021 roku. Jednak osoby zaangażowane w śledztwo "Financial Times" są zdania, że w "Bild" wiedziano od lat o zachowaniu Reichelta.

Marzena Szulc