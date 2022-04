Niemcy: Komentarze po wyborach we Francji: trzęsienia ziemi nie było, ale Le Pen poprawiła wynik

Niemieckie media po reelekcji prezydenta Francji Emmanuela Macrona zwracają uwagę, że "tym razem nie ma trzęsienia ziemi o wymiarze wyboru Trumpa w USA", ale Marine Le Pen zdołała zwiększyć liczbę głosów w porównaniu z poprzednimi wyborami. Niemieccy politycy piszą o "dobrej wiadomości dla Europy".

"Tym razem nie ma trzęsienia o wymiarze wyboru Trumpa w USA lub referendum w sprawie Brexitu w Wielkiej Brytanii w 2016 roku, chociaż Le Pen była tak blisko zwycięstwa w wyborach, jak nigdy dotąd" - zauważa dziennik "Bild".

"Wygląda na to, że w drugiej turze wyborów na prezydenta Francji zwyciężył urzędujący Emanuel Macron". (Według prognoz, ma on 58 proc. głosów. Marine Le Pen uzyskuje około 42 proc. głosów.) "Różnica ta jest jednak znacznie mniejsza niż w wyborach prezydenckich w 2017 roku, kiedy to Macron wygrał z Le Pen, uzyskując 66 proc. głosów - podkreśla telewizja ARD. Zwycięstwo Macrona można "rozumieć przede wszystkim jako porażkę Le Pen. Przecież "wiele partii i organizacji jeszcze przed wyborami apelowało, by nie dopuścić do zwycięstwa prawicowej populistki Le Pen i głosować na Macrona. Wielu Francuzów najwyraźniej poszło za tym wezwaniem - nawet jeśli w rzeczywistości są niezadowoleni z polityki Macrona".

Po tych wyborach "stary prezydent jest także nowym prezydentem (...), niebezpieczeństwo pojawienia się prezydent Le Pen zostało zażegnane, także dla kraju partnerskiego UE - Niemiec, mimo że skrajnie prawicowa kandydatka zdołała zwiększyć liczbę głosów i stać się drugą siłą polityczną Francji" - komentuje portal tygodnika "Spiegel". Le Pen "zdołała ugruntować pozycję swoją i swojego Zjednoczenia Narodowego w partyjnym krajobrazie, zostawiła za sobą swojego konkurenta i skrajnie prawicowego polityka Erica Zemmoura, a w międzyczasie niebezpiecznie zbliżyła się do Macrona. Kandydatka tak często uznawana za zmarłą jest nadal całkiem żywa".

Kanclerz Olaf Scholz i liderzy niemieckich partii pogratulowali prezydentowi Macronowi reelekcji. "Felicitations, serdeczne gratulacje, drogi prezydencie Emmanuel Macron. (...) Cieszę się, że będziemy kontynuować dobrą współpracę" - napisał na Twitterze Scholz. Kanclerz zwrócił również uwagę, że wyborcy "wyrazili dziś silne zaangażowanie na rzecz Europy".

Przewodnicząca Bundestagu Baerbel Bas napisała w niedzielę wieczorem na Twitterze o "dobrej wiadomości dla Europy i kontynuacji przyjaźni francusko-niemieckiej".

"Z pewnością nie tylko mi spada kamień z serca" - napisał na Twitterze minister rolnictwa Cem Ozdemir (Zieloni).

Lider FDP i federalny minister finansów Christian Lindner stwierdził na Twitterze, że w wyborach "chodziło o fundamentalne kwestie dotyczące wartości". "Francuzi opowiedzieli się za Macronem. To sprawia, że zjednoczona Europa jest największym zwycięzcą tych wyborów".

Z Berlina Berenika Lemańczyk