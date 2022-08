Niemcy: Komisarz ds. antycyganizmu krytykuje dyskryminację romskich uchodźców z Ukrainy

Z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę wielu żyjących w tym kraju Romów, a także romskich uchodźców uciekających przed wojną do Niemiec i innych krajów jest jeszcze bardziej narażonych na dyskryminację - alarmuje pełnomocnik rządu Niemiec ds. antycyganizmu Mehmet Daimagueler.

Problem antycyganizmu nie jest nowy - zaznaczył Daimagueler na konferencji prasowej, relacjonowanej w sobotę przez Deutsche Welle. Jeszcze przed wojną na Ukrainie wielu członków tej społeczności było dotkniętych wykluczeniem na różnych poziomach: ograniczonym dostępem do edukacji i opieki zdrowotnej, katastrofalnymi warunkami mieszkaniowymi, nieuznawaniem ich za mniejszość, a wojna tylko uwypukliła tę strukturalną dyskryminację - wyliczył niemiecki urzędnik.

Obecnie wielu ukraińskich Romów jest narażonych na jeszcze większą dyskryminację, jako uchodźcy zarówno w Niemczech, jak i innych państwach europejskich - zaznaczył. Dodał, że pomoc kierowana do Romów często do nich nie dociera.

Daimagueler odwiedził w ostatnich dniach Ukrainę, wraz z współprzewodniczącym niemieckiego Federalnego Związku Sinti i Romów Danielem Straussem oraz eurodeputowanym Romeo Franzem.

Obecnie na Ukrainie żyje 400 tys. osób należących do społeczności romskiej, tylko 30 proc. z nich mieszka "w normalnych warunkach" - przekazał Strauss. Dodał, że ukraińscy Romowie potrzebują natychmiastowej pomocy oraz długoterminowej strategii zmierzającej do równego traktowania tej mniejszości.

Antycyganim jest obecny nie tylko na Ukrainie, ale i w Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Czechach - podkreślił z kolei Franz. "Antycyganizm jest problemem europejskim" - zaznaczył.

Daimagueler powiedział, że powodem jego wizyty na Ukrainie było też kilkanaście antycygańskich incydentów, do których doszło w ostatnim czasie w Niemczech. Zgłoszono np., że romscy uchodźcy z Ukrainy byli wyrzucani z pociągów. To "nie do zniesienia", by potomkowie tych, którzy w wagonach Reichsbahn byli wywożeni do nazistowskich obozów koncentracyjnych 70-80 lat później byli narażeni na rasistowskie ataki w pociągach Deutschen Bahn - podkreślił niemiecki komisarz ds. antycyganizmu.