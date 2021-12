Niemcy: Koncern papierniczy zapowiada znaczne podwyżki papieru toaletowego i chusteczek do nosa

Papier toaletowy, chusteczki do nosa i ręczniki kuchenne stają się zauważalnie droższe, drastyczne podwyżki cen zapowiedział m.in. duży niemiecki producent Essity. Przewidywany jest wzrost cen na poziomie 20 proc. – dowiaduje się „Kronen Zeitung”.

"My jako Essity będziemy zmuszeni do podniesienia cen w sumie o 20 procent, aby zrekompensować wzrost kosztów" - zapowiedział Volker Zoeller, szef działu dóbr konsumenckich w Essity. "To, co dzieje się w naszej branży w ciągu ostatnich kilku tygodni, wykracza poza normę".

Firma tłumaczy podwyżki cen znaczącym wzrostem cen surowców i energii. "Szczególnie ceny pulpy celulozowej wystrzeliły w kosmos" - wyjaśnia Zoeller. Do tego dochodzą wciąż aktualne problemy logistyczne. "Koszty logistyczne w niektórych przypadkach wzrosły czterokrotnie. To jeszcze oczywiście pogorszyło sytuację. Nie wygląda na to, by sytuacja miała ulec poprawie w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Wzrost cen jest zatem nieunikniony".

Producent rozpoczął już rozmowy z detalistami. "Z większością klientów mamy otwarte umowy, dzięki czemu możemy szybciej reagować. Ale umowy długoterminowe również wymagają pilnej adaptacji" - podkreślił Zoeller. "Raczej pewne jest, że rosnące koszty produkcji znajdą swoje odzwierciedlenie w cenach towarów na sklepowych półkach".

W portfolio Essity znajdują się tak popularne marki, jak Zewa, Tempo i Tork. Jedna z fabryk koncernu zlokalizowana jest w Polsce.

Marzena Szulc