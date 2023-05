Niemcy: Koncert "Głosy z przeszłości" w hołdzie bohaterom powstania w warszawskim getcie

"Głosy z przeszłości" zabrzmiały we wtorek wieczorem w Nowej Synagodze przy Oranienburgerstrasse w Berlinie. Wydarzenie upamiętniające bohaterskie powstanie w warszawskim getcie zorganizowały ambasady RP i Izraela w Berlinie, przy wsparciu Instytutu Pileckiego i Instytutu Polskiego w stolicy Niemiec.

Ambasador RP w Berlinie Dariusz Pawłoś przemawiając przed koncertem przypomniał, że dokładnie 80 lat temu 16 maja 1943 roku Niemcy wysadzili w powietrze warszawską Wielką Synagogę przy ul. Tłomackie, a dowodzący niemieckimi oddziałami Juergen Stroop napisał w raporcie: Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje.

Powstanie w warszawskim getcie wybuchło 19 kwietnia 1943 i trwało do 16 maja 1943 roku. To było pierwsze miejskie powstanie w okupowanej przez Niemców Europie - podkreślił polski dyplomata. Dziś oddajemy cześć bohaterom powstania - powiedział ambasador Pawłoś, zwracając uwagę, że bohaterowie powstania w warszawskim getcie "to nasi wspólni bohaterowie - Izraela i Polski".

Ambasador RP zwrócił uwagę, że koncert odbywa się w miejscu symbolicznym - w Nowej Synagodze w Berlinie. Synagoga przy Oranienburgerstrasse została spalona przez niemieckich nazistów podczas "nocy kryształowej" z 9 na 10 listopada 1938 roku.

Ambasador Izraela w Berlinie Ron Prosor w swoim wystąpieniu szczególnie podkreślił fakt, że 80 lat po wybuchu powstania w warszawskim getcie w uroczystości upamiętniającej w stolicy Polski wzięli udział wspólnie prezydenci Polski, Izraela i Niemiec.

Przytoczył słowa wypowiedziane wówczas przez prezydenta Izraela Isaaca Herzoga, który mówił, że nie może nie wyobrażać sobie, co by powiedzieli bojowicy powstania "gdyby ktoś szepnął im do ucha, że 80 lat później będziemy tu stać prezydenci Polski, Izraela i Niemiec, by oddać cześć ich bohaterstwu i że złożymy wspólnie przysięgę ich pamięci, mówiącą: nigdy więcej".

Koncert rozpoczął się od występu Chóru Dziecięco-Młodzieżowego Gminy Żydowskiej w Berlinie pod kierunkiem Kantora Isidoro Abramowicza - młodzi artyści włożyli w swój występ wiele serca i ujęli licznie zgromadzoną w berlińskiej Nowej Synagodze publiczność. Tradycyjnie zachwycił Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego, występujący z towarzyszeniem klarnecisty Sławomira Heinrychowskiego. Słuchacze nagrodzili wykonawców długa owacją.

Z Berlina Berenika Lemańczyk