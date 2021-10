Niemcy: Koniec bezpłatnych testów na obecność koronawirusa

Od 11 października obywatele Niemiec nie mają już prawa do co najmniej jednego bezpłatnego szybkiego testu w tygodniu na obecność koronawirusa. Ci, którzy chcą się poddać testom, muszą zapłacić sami, ceny wahają od kilkunastu do 30 euro.

Darmowe szczepionki przeciwko koronawirusowi są teraz dostępne dla wszystkich, więc nie jest już konieczne, aby podatnicy pokrywali koszty testów - tak uzasadnił swoją decyzję rząd federalny.

Koniec bezpłatnego testowania obywateli nie dotyczy od razu wszystkich grup ludności. Rząd federalny określił wyjątki w swoim niedawno opublikowanym nowym rozporządzeniu dotyczącym testów na koronawirusa. I tak między innymi osoby, które nie mogą się zaszczepić przeciwko Covid 19 z powodu przeciwwskazań medycznych, kobiety w ciąży oraz dzieci mają nadal prawo do cotygodniowego bezpłatnego szybkiego testu. Studenci z zagranicy, którzy przebywają w Niemczech na studiach i zostali zaszczepieni szczepionkami nieuznawanymi w Niemczech, mogą do 31 grudnia 2021 r. poddać się bezpłatnemu badaniu. Podobnie osoby, u których podejrzewa się zakażenie koronawirusem, mają prawo do bezpłatnego testu.

"Jednak miliony ludzi w Niemczech nadal nie są zaszczepione i muszą posiadać negatywny wynik testu koronowego, aby móc odwiedzać np. restauracje lub wejść na wydarzenia kulturalne" - pisze w poniedziałek portal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Ile będą musieli zapłacić?

O cenie testu świadczeniodawcy mogą zadecydować sami. Podaż i popyt będą regulować cenę. Operator centrum testowego Coronatest.de, który prowadzi 31 centrów testowych w całych Niemczech, poinformował portal RND, że zamierza utrzymać cenę za szybki test na poziomie 24,99 euro. Na dużych niemieckich lotniskach szybkie testy kosztują obecnie w większości przypadków 29 euro, podaje ADAC.

"Istnieją jednak również znacznie tańsi usługodawcy" - zauważa RND. Na przykład u operatora centrum testowego Corona 15, który prowadzi stacje w Hanowerze, Duesseldorfie i Kolonii test na obecność koronawirusa jest dostępny, w zależności od lokalizacji, w cenie od 14,90 do 19,90 euro. Duże centrum testowe Medicare oferuje szybkie testy w cenie od 14,95 euro.

Osoby, które nie potrzebują oficjalnego wyniku testu, mogą skorzystać z testów do samodzielnego przeprowadzenia, które są dostępne w aptekach i supermarketach za mniej niż jedno euro.

Nieco droższe są tzw. testy lizakowe, które są odpowiednie zwłaszcza dla małych dzieci. Testy lizakowe są dostępne w internecie w cenie od około 6 euro.

Z Berlina Berenika Lemańczyk