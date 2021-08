Niemcy: Konsumenci skarżą się na zbyt wysokie ceny internetu mobilnego

Ceny za internet mobilny w Niemczech znacznie przewyższają średnią europejską. Nie ma ku temu „żadnego zrozumiałego powodu” – skarżą się stowarzyszenia konsumenckie.

"Wszystkie dane pokazują, że w Niemczech mamy jedne z najwyższych cen za telefonię komórkową i mobilny internet" - powiedział agencji dpa Klaus Mueller, szef Federacji Niemieckich Organizacji Konsumenckich.

Porównanie cen, przeprowadzone przez stowarzyszenie wykazało, że wolumen danych mobilnych w takich krajach, jak Francja i Włochy, a szczególnie we wschodnich krajach UE, takich jak Estonia, Rumunia i Polska, kosztuje znacząco mniej.

"Jesteśmy z tego niezadowoleni. Nie ma żadnego zrozumiałego powodu dla takiej różnicy cen, poza zbyt małą konkurencją na rynku niemieckim" - oświadczył Mueller. "W Niemczech jest duża potrzeba szybszego rozwoju cyfrowego. I dokonania tego tańszym kosztem" - podkreślił w wypowiedzi dla dpa.

Mueller uważa, że konieczna jest większa konkurencja na rynku telekomunikacyjnym, np. poprzez skrócenie umów. "Politycy nie powinni pytać o potrzeby firm internetowych i telekomunikacyjnych, lecz konsumentów. A konsumenci chcą większej elastyczności i niższych cen. Szybki i tani internet mobilny jest szczególnie ważny na obszarach wiejskich oraz w czasie pandemii, nie tylko do odbierania wiadomości czy wysyłania zdjęć, ale także do pracy. Ponadto wiele firm potrzebuje szybkiego internetu, aby móc oferować swoje produkty i usługi" - komentuje Mueller.

Gigabajt danych mobilnych w ramach taryfy kosztował w Niemczech w 2019 roku średnio 3,35 euro, czyli tyle samo co w Wielkiej Brytanii i nieco mniej niż w Hiszpanii - 3,58 euro. Z kolei we Francji płacono średnio 3,18 euro, we Włoszech - 1,65 euro, a w Polsce tylko 0,83 euro - wynika z danych niemieckich organizacji konsumenckich.