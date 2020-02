Niemcy: Krarmp-Karrenbauer zapowiedziała konsultacje w sprawie nowego szefa CDU

Przewodnicząca niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer, która w poniedziałek zapowiedziała rezygnację z tej funkcji, oświadczyła w środę, że w przyszłym tygodniu będzie rozmawiać z kandydatami na swego następcę.

"W przyszłym tygodniu rozpoczniemy proces selekcji personalnej. Zaprosiłam osoby, których nazwiska obecnie krążą, na rozmowy w cztery oczy" - powiedziała Reuterowi.

"W tej chwili wymieniane są publicznie trzy nazwiska. Zobaczymy, czy będzie ich więcej i jakiej będą płci" - dodała.

Za najbardziej prawdopodobnych kandydatów na nowego przewodniczącego CDU i zarazem nowego kanclerza uważani są w tej chwili krajowy premier Północnej Nadrenii-Westfalii Armin Laschet, były szef frakcji CDU/CSU w Bundestagu Friedrich Merz i federalny minister zdrowia Jens Spahn.

Jak podała agencja dpa, Kramp-Karrenbauer ma pod koniec tygodnia rozmawiać na temat partyjnej sukcesji z przewodniczącym bawarskiej Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU) i krajowym premierem Bawarii Markusem Soederem w kuluarach monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, w której weźmie udział jako niemiecka minister obrony. Konsultacje z siostrzaną CSU są w tej sprawie niezbędne.

Kramp-Karrenbauer zapowiedziała w poniedziałek, że ustąpi z funkcji przewodniczącej CDU po uzgodnieniu przez chadeków ich kandydata na kanclerza w przyszłorocznych wyborach, przy czym sama nie zamierza się ubiegać o kanclerski fotel. Występowanie dwóch różnych osób w rolach kandydata na kanclerza i przewodniczącego partii osłabia partię w sytuacji, gdy Niemcy potrzebują silnej CDU - zaznaczyła.

Ostrzegła wtedy również, że notująca ostatnio dobre wyniki w wyborach do wschodnioniemieckich parlamentów krajowych prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) "jest przeciwna wszystkiemu, za czym opowiada się chadecja" i jakiekolwiek zbliżenie się do tej partii osłabia CDU. Według niej, również historia i treści programowe postkomunistycznej Lewicy są "absolutnie nie do pogodzenia" z fundamentalnymi dla chadecji wartościami.

Dla kierownictwa CDU znacznym wstrząsem było wybranie w ubiegłym tygodniu na premiera krajowego Turyngii Thomasa Kemmericha z liberalnej Partii Wolnych Demokratów (FDP), na którego głosowali również deputowani AfD i chadecji. Kemmerich złożył zaraz potem dymisję, co ponownie otwiera w Turyngii perspektywę ewentualnej tolerowanej przez CDU mniejszościowej koalicji Lewicy, SPD i Zielonych.