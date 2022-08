Niemcy: Krewni ofiar zamachu podczas olimpiady w Monachium porozumieli się w sprawie odszkodowań z rządem RFN

Pół wieku po zamachu terrorystycznym przeprowadzonym podczas letnich igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972 roku, krewni ofiar porozumieli się z rządami Niemiec i Bawarii w sprawie odszkodowań - informuje w środę dpa. W zorganizowanym przez palestyńskich terrorystów ataku zginęło 11 izraelskich sportowców i jeden niemiecki policjant.

Rodziny zamordowanych sportowców wezmą osobisty udział w upamiętnieniu rocznicy, które będzie mieć miejsce w przyszłym tygodniu w Monachium - przekazała agencja dpa, powołując się na izraelskie media.

Informacje o zawarciu porozumienia przekazała dziennikowi "Israel Hajom" Ankie Spitzer - rzeczniczka krewnych ofiar i wdowa po izraelskim trenerze szermierki Andre Spitzerze, który zginął z rąk terrorystów.

Osiągnięcie dwustronnego porozumienia potwierdził także rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit. "Obejmuje to opracowanie (historii) wydarzeń przez komisję złożoną z historyków niemieckich i izraelskich, zgodne z prawem udostępnienie akt, klasyfikację i przejęcie odpowiedzialności politycznej w ramach obchodów upamiętniających, a także świadczenie dalszych czynności związanych z uznaniem przez rząd federalny, kraj związkowy Bawaria i miasto Monachium" - wyjaśnił Hebestreit.

Według informacji izraelskich mediów, zawarte porozumienie zobowiązuje krewnych do podpisania umowy o zachowaniu poufności, w związku z czym nie mogą oni ujawniać wysokości odszkodowania. Umowy te mają zostać przez nich podpisane we wtorek, po przyjeździe do Niemiec.

Jak podaje dpa, powołując się na źródła rządowe, "ostatnio dyskutowano o kwocie odszkodowania w wysokości 28 mln euro", z czego rząd federalny przeznaczy na nie 22,5 mln, Bawaria - 5 mln, a miasto Monachium - 500 tys. euro.

5 września 1972 r. palestyńscy terroryści zaatakowali drużynę izraelską w czasie trwania igrzysk olimpijskich w Monachium. Zginęło wówczas 11 sportowców i jeden policjant. Stronie niemieckiej zarzucano złą organizację akcji ratunkowej.

"Podjęte środki bezpieczeństwa uznano za niewystarczające, a próba uwolnienia zakładników przez służby niemieckie zakończyła się katastrofą. Rodziny ofiar zamachu walczyły o odszkodowania od dziesięcioleci" - podsumowuje dpa.

