Niemcy: Krytyka pod adresem aktywistów klimatycznych po śmierci rowerzystki; "formy protestu, które zagrażają ludziom są złe"

W Berlinie potrącona rowerzystka zmarła, ponieważ wóz straży pożarnej, który mógłby jej udzielić pomocy, stanął w korku spowodowanym akcją aktywistów klimatycznych. Aktywiści są krytykowani. "Formy protestu, które zagrażają ludziom, są złe" - stwierdził minister ochrony klimatu.

Po śmierci rowerzystki minister ochrony klimatu Robert Habeck ostro potępił niektóre protesty klimatyczne. "Śmierć rowerzystki jest wstrząsająca, trzeba dokładnie wyjaśnić okoliczności" - powiedział w rozmowie z gazetą "Berliner Morgenpost". Niezależnie od wyjaśnienia, muszą obowiązywać zasady: "formy protestu, które zagrażają ludziom są złe". Jednak protesty niektórych grup właśnie do tego prowadzą. "Narażają życie innych i własne" - dodał.

Ochrona klimatu to ochrona życia i wolności - kontynuował Habeck. "Ci, którzy swoim protestem narażają zdrowie i życie innych, tracą wszelką legitymację, a także szkodzą samemu ruchowi klimatycznemu". Habeck nie wymienił wprost nazwy grupy "Letzte Generation" - zauważa "Berliner Morgenpost" (Ostatnie pokolenie).

44-letnia rowerzystka została w poniedziałek potrącona przez betoniarkę. Korek, który zablokował straż pożarną spowodowała akcja aktywistów z "Letzte Generation". Minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser wezwała do zdecydowanych działań w związku z tym incydentem.

Grupa wyraziła swoje ubolewanie z powodu wypadku. Skrytykowała też jednak "falę oskarżeń, nieprawdy i mowy nienawiści", która popłynęła w stronę aktywistów. Obrońcy środowiska zapowiadają kontynuowanie akcji protestacyjnych.

Jedną z form ich demonstracji jest przyklejanie się do jezdni i tym samym blokowanie ruchu. Przeprowadzają również ataki w muzeach. Ostatnio działacze "Letzte Generation" obrzucili puree ziemniaczanym obraz francuskiego impresjonisty Claude'a Moneta w Muzeum Barberini w Poczdamie. W sierpniu niemieccy aktywiści przykleili się do słynnego obrazu Rafaela "Madonna Sykstyńska" w Dreźnie. W październiku wtargnęli do gmachu ministerstwa finansów i wywołali fałszywe alarmy pożarowe w budynkach Bundestagu.

Z Berlina Berenika Lemańczyk