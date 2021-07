Niemcy: Kryzys uderza w sprzedaż detaliczną, nadzieją jest handel elektroniczny

Po raz pierwszy od kilku lat Niemcy odnotowali spadek sprzedaży produktów zrównoważonych (fair trade). Miniony rok był dla wielu sprzedawców detalicznych katastrofą finansową, ale liczą oni ostrożnie na ożywienie rynku. Najlepsze perspektywy są dla handlu elektronicznego - podał dziennik „Tagesspiegel".

Rok 2020 był dla handlu detalicznego trudny. Fakt, że ponad połowa właścicieli sklepów spodziewa się sprzedaży jeszcze niższej w bieżącym roku, może być odbierany jako sygnał alarmowy. Tak wynika z ankiety, zaprezentowanej w środę przez Niemieckie Stowarzyszenie Handlu Detalicznego (HDE - Handelsverbandes Deutschland). Badaniem objęto 650 sklepów detalicznych różnej wielkości i branż, działających w różnorodnych lokalizacjach.

"Pozytywny rozwój w ostatnich tygodniach nie powinien przesłonić faktu, że pierwsza połowa tego roku była stracona, w szczególności dla handlu detalicznego w centrach miast" - mówi Stefan Genth, dyrektor zarządzający HDE, cytowany w czwartkowym wydaniu dziennika "Tagesspiegel". "Szczególnie ucierpiał handel detaliczny odzieżą, a spadek przychodów szacujemy tu na jedną trzecią" - dodał. Genth szacuje na podstawie liczby bankructw, że pandemia może w efekcie oznaczać koniec nawet dla 50 tys. firm handlowych i sklepów.

Według badania prawie trzy czwarte sklepów położonych przy ulicach miast odnotowało niższą sprzedaż w pierwszym półroczu bieżącego roku. Sytuacja wygląda inaczej w różnych branżach. Najlepiej radzą sobie sprzedawcy z branży meblowej, DIY, wyposażenia domów i ogrodów - tu odnotowano spadki na poziomie 12-16 proc.

Jeśli chodzi o perspektywy dla handlu, ankietowani wyrażali nastawienie umiarkowanie optymistyczne. Większość handlowców spodziewa się stopniowego wzrostu ożywienia w handlu w nadchodzących miesiącach. Największe nadzieje pokładane są w sprzedaży internetowej. W środę HDE podniosła nawet prognozę wzrostu sprzedaży w handlu internetowym w 2021 r. z 17 do prawie 20 proc. Zwiększyłoby to tegoroczną sprzedaż e-commerce z 72,8 do ponad 87 mld euro.

Z kolei stacjonarny handel detaliczny będzie prawdopodobnie musiał pogodzić się ze spadkiem sprzedaży o 1,1 proc. w skali całego roku, ze sprzedażą towarów o wartości 499 mld euro.

Z danych Federalnej Agencji Pracy (Bundesagentur fuer Arbeit) wynika, że liczba etatowych pracowników handlu w 2020 r. nieznacznie się zwiększyła, o ok. 12 tys. To pokazuje, jak bardzo branża handlowa mogła liczyć na pomoc państwową, aby przetrwać czas kryzysu spowodowanego pandemią i kwarantannami.

Kryzys ten znacząco wpłynął na sektor handlu produktami zrównoważonymi. Po raz pierwszy od lat w ubiegłym roku odnotowano spadek sprzedaży produktów w tym sektorze - ogłosiło w środę Forum Sprawiedliwego Handlu. W 2020 roku konsumenci wydali na nie ok. 1,8 mld euro - prawie o 3 proc. mniej niż w 2019 roku. Dla porównania: latach 2011-19 sprzedaż produktów sprawiedliwego handlu (głównie kawa, banany i tekstylia) wzrosła z 480 milionów prawie czterokrotnie - do 1,85 miliarda.

W czasie pandemii dał się zauważyć zdecydowany wzrost sprzedaży żywności w tradycyjnym handlu detalicznym, więc udział w ogólnej sprzedaży produktów zrównoważonych prawdopodobnie obniży się ponownie. Duże sieci i dyskonty coraz częściej oferują w sprzedaży produkty organiczne, ekologiczne, z odpowiednimi certyfikatami.

