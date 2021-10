Niemcy: Laschet proponuje Hendrika Wuesta na stanowisko premiera Nadrenii Północnej-Westfalii

Premier Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) Armin Laschet zaproponował na swojego następcę obecnego ministra transportu NRW Hendrika Wuesta. Doradził też swej partii CDU powołanie 46-letniego Wuesta na przewodniczącego chadeckiego ugrupowania w tym niemieckim landzie.

Wtorkowa decyzja Lascheta spotkała się "z dużym uznaniem" - informuje w środę "Der Spiegel". Laschet w ostatnich wyborach zdobył mandat posła do Bundestagu. We wtorek pojawił się po raz ostatni w parlamencie NRW, gdzie po raz ostatni wystąpił jako premier. Jego następca może zacząć urzędowanie w ciągu kilku tygodni.

Wuest pełni funkcję ministra transportu NRW od 2017 roku.

Kandydat na nowego premiera NRW przedstawił swój program, podkreślając że "ochrona klimatu i dbałość o środowisko jest największym zadaniem naszych czasów. (…) Jesteśmy odpowiedzialni za to, by pozostawić naszym dzieciom Ziemię, na której warto żyć". Zapewnił też, że Nadrenia Północna-Westfalia pozostaje "regionem przemysłowym, gwarantującym dobrobyt, dobrą pracę i zabezpieczenia społeczne". Podkreślił, że ważna jest cyfryzacja kraju i jego sprawne działanie - relacjonuje wystąpienie Wuesta "Der Spiegel".

"Można się było spodziewać, że Laschet opowie się za Wuestem. Minister transportu od dawna uważany jest za najbardziej obiecującego kandydata, choć niekoniecznie jest logicznym następcą. (…) Wiele ich dzieli. Wuest jest bardziej konserwatywny, Laschet jest liberalny" - porównuje "Der Spiegel". "Ponadto Wuest, w przeciwieństwie do konkurentów, posiada mandat do parlamentu krajowego, który zgodnie z konstytucją jest warunkiem wstępnym objęcia stanowiska premiera w Nadrenii Północnej-Westfalii".

Specjalne spotkanie władz CDU odbyło się we wtorek wieczorem i to podczas niego Laschet ogłosił swoją decyzję i zaproponował następcę. Spotkanie odbyło się wirtualnie, trwało około kwadransa. Laschet, który w ciągu dnia był w Berlinie na rozmowach koalicyjnych z Zielonymi, łączył się z samochodu. Zasugerował wybór Wuesta jako człowieka "zdolnego do działania".

Decyzję Lascheta skomentowano pozytywnie, jako "wiarygodną zmianę pokoleniową" - podkreśla "Der Spiegel". "Wuest nauczył się walczyć o kwestie polityczne. Jest właściwym kandydatem we właściwym czasie" - ocenił Guenter Krings z CDU.

Wcześniej do objęcia stanowiska premiera NRW aspirowała m.in. minister budownictwa Ina Scharrenbach, podkreślając w wywiadach, że "jest wielu odpowiednich kandydatów" na następcę Lascheta i opowiadając się przeciwko Wuestowi. Po wtorkowym spotkaniu CDU potwierdziła w rozmowie ze "Spieglem", że "wszyscy opowiadają się teraz za Hendrikiem Wuestem".

Marzena Szulc