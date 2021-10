Niemcy: Laschet sugeruje, że może zrezygnować z funkcji szefa CDU

Lider chadeckiej partii CDU Armin Laschet zasugerował w czwartek na posiedzeniu frakcji parlamentarnej CDU/CSU, że może zrezygnować z funkcji szefa partii. Według grupy medialnej RND oświadczył on, że partia potrzebuje nowego startu.

Po zmasowanej krytyce z powodu słabego wyniku chadeków we wrześniowych wyborach do Bundestagu Laschet chce zainicjować przetasowania personalne w kierownictwie CDU - pisze portal tygodnika "Der Spiegel". Nie powinno dojść do "ponownej bitwy personalnej" - miał na posiedzeniu frakcji powiedzieć Laschet, cytowany przez tę gazetę.

Dziennik "Bild" pisze, że słowa Lascheta brzmiały: "Jeśli z innymi ludźmi pójdzie lepiej, to chętnie (się na to zgodzę - PAP)".