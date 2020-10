Niemcy: Lewicowi ekstremiści zaatakowali sieć kolei miejskiej w Berlinie

Jak podaje niemiecki dziennik "Tagesspiegel” to lewicowi ekstremiści nie chcący opuścić, wbrew decyzji sądu, jednego z budynków w Berlinie przyznali się do poniedziałkowego podpalenia kabla, który sparaliżował ruch kolei miejskiej. Sprawcy ogłosili, że chcą "doprowadzić patriarchat kapitalistyczny do blokady atakiem na S-Bahn".

W poniedziałek (5 października) doszło do zakłócenia pracy berlińskiej kolei S-Bahn. Kolejka Ringbahn została zamknięta na odcinku między Frankfurter Allee i Neukölln. Uruchomiono zastępcze połączenie autobusowe. Zakłócenia ruchu mają potrwać do piątku, 9 października.

Przyczyną zakłócenia był pożar w centralnej skrzynce kablowej na stacji kolei miejskiej Frankfurter Allee, poinformowała policja w odpowiedzi na pytania portalu rbb24. Na Twitterze berlińskiej policji napisano: "Zgodnie z obecnym stanem wiedzy zakładamy celowe podpalenie".

Na lewicowej platformie internetowej "indymedia.org" sprawcy ogłosili, że "zamykają miasto" w związku z nieuchronną eksmisją Liebigstrasse 34 w Berlinie-Friedrichshain. W liście piszą, że chcą doprowadzić "patriarchat kapitalistyczny do blokady atakiem na sieć kolei miejskiej S-Bahn".

Jak ogłosiła w sieci "komórka feministyczno-rewolucyjno-anarchistyczna" - każda eksmisja będzie kosztowna dla Berlina.

Lewicowo-autonomiczny projekt mieszkaniowy o nazwie "Liebig 34" w Berlinie-Friedrichshain ma zostać eksmitowany w piątek, 9 października. Planowana jest operacja na dużą skalę z udziałem tysięcy funkcjonariuszy berlińskich, którzy będą mieli wsparcie kolegów z innych krajów związkowych.

Reporter "Berliner Zeitung" doniósł na Twitterze, że w nocy ze środy na czwartek napastnicy rzucali kamieniami i szklanymi butelkami z farbą w policjantów na Rigaer Strasse.

Dom jest jednym z ostatnich symboli radykalnej lewicowej sceny w mieście. W 2018 roku, po dziesięciu latach, w "Liebig 34" zakończyła się umowa najmu komercyjnego, którą stowarzyszenie zawarło z właścicielem domu. Ponieważ członkowie wspólnoty nie chcą się wyprowadzać, właścicielka pozwała stowarzyszenie, które określa się jako "projekt domu anarcha-queer-feministycznego Liebig 34".

Pod koniec sierpnia cywilny wydział sądu okręgowego ponownie nakazał przekazanie budynku. Sąd oddalił jenocześnie sprzeciw wspólnoty mieszkańców. W czwartek, na dzień przed planowaną eksmisją, Sąd Apelacyjny odrzucił wniosek adwokata mieszkańców o wstrzymanie wykonania wyroku.

Z Berlina Berenika Lemańczyk