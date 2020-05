Niemcy: Liczba lekarzy zwiększyła się w ubiegłym roku o blisko 10 tysięcy

Liczba zarejestrowanych w niemieckich izbach lekarskich praktykujących lekarzy wzrosła w 2019 roku o blisko 10 tysięcy, do łącznie 402 tysięcy, ale to wciąż za mało w stosunku do potrzeb starzejącego się społeczeństwa - poinformowała w piątek Federalna Izba Lekarska w Berlinie.

Ponad 3800 nowo zarejestrowanych w ubiegłym roku lekarzy przybyło z zagranicy, zwiększając do 58 168 liczbę wykonujących ten zawód cudzoziemców. Państwa, z których pochodzi ich najwięcej, to Syria (4486), Rumunia (4433), Grecja (2811), Austria (2381) i Rosja (2321).

Jeden lekarz przypada w Niemczech na około 200 mieszkańców, ale istnieje pilna konieczność podniesienia tego wskaźnika - zaznaczyła Federalna Izba Lekarska. Przypomniała, że w konsekwencji negatywnych zmian w strukturze wiekowej ludności liczba przypadków wymagających leczenia szpitalnego wzrosła z 17,8 mln w roku 2009 do 19,5 mln w roku 2017, a niemal co piąty praktykujący obecnie lekarz ma ponad 60 lat.

"Pandemia koronawirusa uwidoczniła nam w drastyczny sposób, jak bardzo nasze życie społeczne i gospodarcze uzależnione jest od dobrze funkcjonującej służby zdrowia" - powiedział prezes Federalnej Izby Lekarskiej Klaus Reinhardt. Podkreślił, że wspieranie kształcenia lekarzy i zapewnienie odpowiednio licznego fachowego personelu medycznego powinno być dla polityków najwyższym priorytetem.