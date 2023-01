Niemcy: Liczba zaginionych nieletnich uchodźców wzrosła do ponad 2 tys.

Niemiecki Fundusz na rzecz Dzieci podkreśla znaczne niedostatki w zakresie ochrony nieletnich uchodźców – informuje agencja dpa. Obecnie 2009 dzieci i nastolatków, którzy przybyli do RFN bez opieki dorosłych, jest zarejestrowanych w policyjnych bazach danych jako osoby zaginione.

"Wzrost liczby zaginionych dzieci-uchodźców pokazuje, że transgraniczne i krajowe systemy ochrony dzieci oraz związane z tym systemy rejestracji wymagają poprawy" - powiedział w piątek Holger Hofmann, szef Niemieckiego Funduszu na rzecz Dzieci.

"Jednocześnie widzimy, że systemy opieki nad dziećmi i młodzieżą w wielu gminach nie nadążają wystarczająco za rosnącą liczbą małoletnich uchodźców bez opieki" - dodał.

Normy dotyczące zakwaterowania i opieki określone w ustawie o opiece nad dziećmi i młodzieżą częściowo nie działają. "Jest to również bardzo problematyczne z punktu widzenia praw dzieci" - ocenił Hofmann. Podkreślił też, że wąskie gardła w kwestii opieki istnieją zwłaszcza w dużych miastach, takich jak Berlin i Hamburg, które są celem wielu uchodźców.

Niemiecki Fundusz na rzecz Dzieci regularnie pyta Federalne Biuro Policji Kryminalnej (BKA) o liczbę zaginionych dzieci. Obecnie 2009 dzieci i nastolatków, którzy przybyli do Niemiec jako uchodźcy bez opieki, jest zapisanych w policyjnych rejestrach jako osoby zaginione. "To wzrost o ok. 10 proc. w porównaniu z początkiem 2022 roku" - stwierdził Hofmann.

Według niego, zawsze występują błędy w gromadzeniu danych, gdy uchodźcy bez opieki zmieniają miejsce zamieszkania w Niemczech lub udają się do krewnych, przebywających w innych krajach europejskich. "Niemniej jednak konieczne są dalsze wysiłki w celu ochrony nieletnich. Jest to lepiej uregulowane w niektórych innych krajach europejskich" - podsumował szef Niemieckiego Funduszu na rzecz Dzieci.