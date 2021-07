Niemcy: Liczba zakażeń koronawirusem rośnie siódmy dzień z rzędu

Liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem w Niemczech rośnie stale od tygodnia. Niemieckie Stowarzyszenie Medyczne wzywa do intensyfikacji kampanii szczepień. Kanclerz Merkel odwiedzi we wtorek Instytut Roberta Kocha, by rozmawiać m.in. o wpływie kampanii szczepień na przebieg pandemii.

Od tygodnia wskaźnik zachorowalności siedmiodniowej (liczba zakażeń koronawirusem na 100.000 mieszkańców w ciągu tygodnia) rośnie w Niemczech z dnia na dzień.

Według Instytutu Roberta Kocha (RKI) we wtorek rano wynosił on 6,5. Dokładnie tydzień wcześniej liczba nowych zakażeń na 100 000 mieszkańców w ciągu siedmiu dni wynosiła 4,9.

RKI poinformował we wtorek o 646 nowych zakażeniach koronawirusem w ciągu jednego dnia. Dla porównania, tydzień temu, RKI odnotował 440 zakażeń.

W ciągu 24 godzin w całych Niemczech odnotowano 26 zgonów z powodu koronawirusa. Tydzień temu było 31 ofiar Covid 19.

Od początku pandemii RKI naliczył 3 737 135 potwierdzonych zakażeń wirusami Sars-CoV-2. Rzeczywista całkowita liczba może być znacznie wyższa, ponieważ wiele zakażeń nie jest wykrywanych.

W obliczu rosnącej liczby zachorowań przewodniczący Niemieckiego Stowarzyszenia Medycznego Klaus Reinhardt nalega na intensyfikację kampanii szczepień. "Brakuje mi telewizyjnego spotu o szczepieniach przed (telewizyjnymi) wiadomościami", powiedział Reinhardt gazecie "Rheinische Post". Jego zdaniem ważne jest, aby poprzez konsekwentną edukację dotrzeć do tych, którzy są jeszcze niezdecydowani.

Kanclerz Angela Merkel i minister zdrowia Jens Spahn odwiedzą we wtorek Instytut Roberta Kocha w Berlinie. Merkel chce omówić aktualne zadania, plany i wyzwania stojące przed RKI - poinformował rząd. Ponadto rozmowy z prezesem RKI Lotharem Wielerem będą dotyczyły wpływu kampanii szczepień na przebieg pandemii.

Z Berlina Berenika Lemańczyk