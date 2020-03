Niemcy: Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 684

Liczba zakażonych koronawirusem w Niemczech wzrosła do 684; od piątkowego wieczoru potwierdzono 45 kolejnych przypadków - poinformował w sobotę poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie.

W Europie więcej zakażeń potwierdzono tylko we Włoszech - ponad 4,6 tys.

Jak oświadczył RKI, najwięcej przypadków zanotowano na zachodzie i południu Niemiec, w tym 346 w Nadrenii Północnej-Westfalii oraz po ponad 100 w Bawarii i Badenii-Wirtembergii, gdzie stwierdzono pierwsze zakażenia w Niemczech.

W sumie liczba zakażeń w RFN jest ponad dziesięciokrotnie wyższa niż tydzień temu; 29 lutego informowano o 66 przypadkach.

W Niemczech nie odnotowano dotychczas zgonu z powodu koronawirusa.

Jak podaje agencja Reutera, do soboty rano potwierdzono ok. 102 tys. przypadków infekcji koronawirusem w ok. 90 krajach, a ponad 3,4 tys. zakażonych zmarło, w zdecydowanej większości w Chinach.