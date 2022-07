Niemcy: Lider klubu parlamentarnego FDP opowiada się za przedłużeniem prac elektrowni atomowych

Niemcy powinny kontynuować eksploatację swoich elektrowni atomowych w obliczu groźby odcięcia przez Rosję dostaw gazu - oświadczył na Twitterze lider klubu parlamentarnego koalicyjnej Wolnej Partii Demokratycznej Niemiec (FDP) Christian Durr.

"Putin pozostaje nieprzewidywalny. Należy podjąć środki ostrożności: zaprzestać produkcji energii elektrycznej z gazu, wydłużyć żywotność elektrowni jądrowych i zbadać możliwość wydobycia gazu na Morzu Północnym" - napisał Durr.

Poseł do Bundestagu jest przekonany, że nie należy straszyć ludzi, ale trzeba przygotować się na najgorszy scenariusz i zaprzestać produkcji prądu z rosyjskiego gazu. Durr nie wyklucza także ryzyka, że po zakończeniu planowych prac konserwacyjno-technicznych na gazociągu Nord Stream 1 Rosja nie wznowi dostaw gazu do Niemiec, bo "Putin robi, co chce".

Dyskusja o możliwości kontynuowania prac elektrowni jądrowych w Niemczech trwa od początku wojny na Ukrainie. Sprzeciwiają się temu kanclerz Olaf Scholz, a także ministrowie gospodarki i środowiska.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zamknięcie ostatnich trzech elektrowni jądrowych w Niemczech planowane jest na koniec 2022 roku.