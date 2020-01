Niemcy: Maas: chcemy zapobiec eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie

Niemcy zrobią wszystko, co możliwe, także poprzez rozmowy z Iranem, by zapobiec eskalacji napięcia Bliskim Wschodzie po ataku rakietowym USA na lotnisko w Bagdadzie i zabiciu irańskiego generała Kasema Sulejmaniego - powiedział szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas w wywiadzie dla gazety "Bild am Sonntag".

Maas poinformował, że jest w stałym kontakcie z szefami dyplomacji USA, Francji, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.

Dowódca elitarnej jednostki Al-Kuds generał Kasem Sulejmani oraz jeden z dowódców proirańskiej milicji w Iraku Abu Mahdi al-Muhandis zginęli w nocy z czwartku na piątek na międzynarodowym lotnisku w Bagdadzie. Władze USA potwierdziły dokonanie tego ataku.

W reakcji lider drugiej co do wielkości frakcji w parlamencie Iraku al-Fatah i zarazem dowódca największej milicji szyickiej Hadi al-Amiri wezwał w piątek wszystkie irackie ugrupowania do zjednoczenia się i wyrzucenia z kraju sił USA.

Najważniejszy przywódca duchowy Iraku, wielki ajatollah Ali al-Sistani, potępił zabicie Sulejmaniego i Muhandisa, ale wezwał Irakijczyków do zachowania spokoju. Premier Iraku Adil Abd al-Mahdi nazwał wcześniej zabicie Sulejmaniego i Muhandisa "kolosalnym pogwałceniem suwerenności Iraku", które "uruchomi niszczycielską wojnę w Iraku, regionie i na świecie".