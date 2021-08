Niemcy: Maas odwiedza Turcję, Uzbekistan, Tadżykistan i Pakistan; opozycja: o rok lub dwa za późno

Minister spraw zagranicznych Heiko Maas wyruszył w niedzielę na rozmowy do Turcji i krajów sąsiadujących z Afganistanem: Uzbekistanu, Tadżykistanu i Pakistanu. „Ten wyjazd jest spóźniony o rok lub dwa” – krytykuje opozycja i oskarża rząd o porażkę, opisuje we wtorek RND.

Nie słabną głosy krytyki kierowane w stronę rządu federalnego za brak strategii wyjścia niemieckich wojsk z Afganistanu.

Minister spraw zagranicznych Heiko Maas (SPD) w niedzielę udał się w podróż do Turcji, Uzbekistanu, Tadżykistanu i Pakistanu. "Ten wyjazd jest spóźniony o rok lub dwa. Dyskusje, które odbywają się obecnie, powinny były odbyć się dużo wcześniej. Staje się jasne, że rząd nie miał żadnej strategii" - skomentował na łamach RND Alexander Graf Lambsdorff (FDP). Skrytykował rząd za zależność od talibów. "To do talibów należą teraz decyzje, co stanie się z obywatelami niemieckimi i miejscowym personelem".

Wątpliwości co do sukcesu podróży Maasa wyraził również Juergen Trittin, polityk Zielonych. "Dzięki tej podróży Heiko Maas chciałby wywrzeć wrażenie, że coś robi" - stwierdził w wypowiedzi dla RND. "Ale zaniechań, dokonanych podczas ewakuacji i wydawania wiz, nie da się już nadrobić. (…) W sumie Niemcy przewiozły ok. 5 tys. osób, w tym prawie 100 pracowników lokalnych. Ratownicy działający prywatnie ewakuowali prawie 300 osób, co oznacza, że uratowali więcej osób niż Heiko Maas" - podkreślił Trittin.

Ewakuacja kolejnych osób obecnie jest prawie niemożliwa - sąsiednie państwa zamknęły swoje granice, a Iran odsyła uchodźców z powrotem do Afganistanu. Trittin jest zdania, że "poprzez swoje zachowanie niemiecki rząd naraził się na szantaż. (…) Ta porażka postawiła nas w sytuacji, w której musimy teraz negocjować z autorytarnymi władcami, takimi jak Erdogan i radykalni talibowie".

Maas obecnie odwiedza kraje, które będą odgrywać ważną rolę w wysiłkach na rzecz wywiezienia osób potrzebujących ochrony z Afganistanu: Turcję i sąsiadujące z Afganistanem Uzbekistan, Tadżykistan i Pakistan. Przed wyjazdem w niedzielę Maas ostrzegł przed rozprzestrzenianiem się kryzysu poza granice Afganistanu, obiecał także sąsiednim krajom pomoc gospodarczą i humanitarną. "W naszym własnym interesie jest zapobieżenie destabilizacji całego regionu, wywołanej przez upadek Afganistanu" - powiedział Maas.

Minister po poniedziałkowych rozmowach w Uzbekistanie zaznaczył, że chce pomóc w ewakuacji tylko tym osobom, które zostały dopuszczone do wjazdu do Niemiec ze względu na współpracę. "Troszczymy się tylko o tę grupę ludzi" - podkreślił. Na listach wyjazdowych MSZ znalazło się ponad 10 tys. Afgańczyków. Należą do nich byli afgańscy pracownicy sił zbrojnych lub ministerstw, tzw. personel lokalny, a także osoby szczególnie potrzebujące ochrony. Do tego dochodzą członkowie ich rodzin. "W sumie byłoby to ponad 40 tys. osób, które zostałyby przyjęte przez Niemcy, gdyby udało im się opuścić kraj" - pisze RND.

Jak przypomina RND, podczas swojej ostatniej wizyty w Afganistanie w kwietniu br. Maas zapowiadał: "Niemcy pozostają wiarygodnym partnerem dla Afganistanu. Chociaż operacja wojskowa się kończy, kontynuujemy nasze zaangażowanie na innych poziomach." W niedzielę Maas ponownie podkreślił: "Jadę, aby przekazać: zaangażowanie Niemiec w regionie nie ustanie wraz z zakończeniem wojskowej misji ewakuacyjnej".

Marzena Szulc