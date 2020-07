Niemcy: Maas żąda wspólnego działania UE wobec Chin

Występując w środę w porannym magazynie informacyjnym niemieckiej telewizji publicznej ZDF, socjaldemokratyczny minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas zażądał wspólnego działania wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej wobec Chin.

"W temacie Chin ważne jest, byśmy wszyscy zachowywali się jak Europejczycy i by nikt nie szukał oddzielnie własnej drogi" - powiedział Maas. Jak zaznaczył, nowa chińska ustawa o bezpieczeństwie państwowym w Hongkongu jest "nadzwyczaj niepokojąca" i wpłynie na stosunki UE z Chinami.

"Uważam, że również teraz Unia Europejska musi szybko zaprezentować jasne stanowisko" - zadeklarował szef niemieckiej dyplomacji. Według niego Chiny będą być może pierwszym sprawdzianem wspólnego działania.

"Jest to jeden z przykładów, które pokazują, że szansę na poszanowanie naszych interesów i wartości mamy tylko wtedy, gdy ubiegamy się o to jako Europejczycy, każdy z nas oddzielnie jest na to za mały" - podkreślił Maas.

Nowa ustawa, która weszła w życie w środę, znacznie rozszerza uprawnienia władz w Pekinie wobec Hongkongu. Czyny naruszające bezpieczeństwo narodowe Chin mają być tam teraz karane nawet dożywotnim pozbawieniem wolności.