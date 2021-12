Niemcy mają utwardzić stanowisko wobec Rosji i Chin

W Berlinie panuje klimat „nowego otwarcia”. Choć wiele elementów niemieckiej polityki zagranicznej nie ulegnie zmianie, to należy spodziewać się znaczącego przesunięcia akcentów. Jeszcze większe znaczenie będzie miała retoryka ochrony praw człowieka, a w konsekwencji bardziej asertywna polityka wobec Rosji i Chin.

Osią polityki zagranicznej pozostanie UE i silne zakorzenienie w NATO

In den nächsten Jahren Deutschland als Außenministerin in der Welt vertreten zu dürfen, erfüllt mich mit beidem: Demut vor dem Amt und gleichzeitig riesiger Freude auf diese besondere Aufgabe.



📷 picture alliance / photothek | Thomas Imo pic.twitter.com/d37CwwBCFI — Annalena Baerbock (Archiv) (@ABaerbockArchiv) December 8, 2021

Rosja i Chiny. Gospodarka i prawa człowieka

Ciąg dalszy “specjalnych relacji”?

Partner, konkurent, rywal

Bardziej aktywna rola w azjatyckiej polityce bezpieczeństwa?

Po trzecie – i najważniejsze – polityka zagraniczna w RFN jest tradycyjnie uprawiana w wielu aspektach konsensualnie między głównymi siłami politycznymi, a ważną zasadą w kulturze strategicznej stanowi reguła, że umów należy dotrzymywać (pacta sunt servanda). Dotyczy to także układów zawartych przez poprzednie rządy.Dodatkowym elementem będzie głos biznesu, który zwykle jest w berlińskich korytarzach uważnie słuchany, także ze względu na skutecznie działające organizacje przedsiębiorców, zarówno na poziomie landów, jak i federalnym. Środowiska biznesowe rzadko lubią gwałtowne zmiany i Niemcy nie są tu wyjątkiem.Zobowiązania względem NATO i silna transatlantycka więź z USA są w RFN ważnym elementem konsensu politycznego. Dla Annaleny Baerbock, szefowej Zielonych i jednocześnie minister spraw zagranicznych, te aksjomaty są oczywiste. Wydatki na obronę będą prawdopodobnie rosnąć do ustalonego w państwach Sojuszu poziomu 2 proc. PKB. Jest możliwe, że zostaną zliczane razem z pomocą rozwojową i wspólnie osiągną 3 proc. Logika stojąca za takim posunięciem to więcej niż sztuczka księgowa. Wynika ono z przekonania, że inwestycje we współpracę rozwojową rozładowują potencjalne napięcia, mające potencjał do przerodzenia się w konflikt. Służą więc bezpośrednio bezpieczeństwu.Tradycyjnie osią niemieckiej polityki zagranicznej pozostanie polityka europejska, co podkreśliła niemiecka minister podczas swojej pierwszej wizyty zagranicznej w Paryżu. We wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa zwłaszcza ambicje podejmowania decyzji kwalifikowaną większością głosów w Radzie Unii Europejskiej mogą okazać się kontrowersyjne.Polityka klimatyczna stanie się jeszcze ważniejszym przedmiotem zainteresowania niemieckiego MSZ, które zyska w tej sprawie dodatkowe kompetencje. Żywy jest pomysł powołania klubu państw-czempionów transformacji energetycznej, które nie tylko miałyby dawać przykład, ale również skuteczniej lobbować za proklimatycznymi politykami na scenie globalnej. Transformacja energetyczna będzie jednym z filarów niemieckiej współpracy rozwojowej, zwłaszcza w rejonie szybko rozwijającego się Indopacyfiku.Ze względu na doniosłą rolę, jaką w niemieckich zasadach polityki zagranicznej odgrywać będą prawa człowieka, należy się spodziewać utrzymania krytycznego podejścia do władz w Moskwie, jak i Pekinie. Annalena Baerbock popiera inicjatywę dyplomatycznego bojkotu igrzysk w Pekinie (2022) ze względu na chińską politykę w Tybecie, Hongkongu i Sinciangu. Jednocześnie szuka dla tego podejścia konsensu w UE. Jak na razie, podobny bojkot ogłosiły USA, Kanada, Australia i Wielka Brytania. Pierwsza podróż niemieckiej minister do Francji może ostudzić takie ambicje w Europie. Sprawa nie jest przesądzona, a nie wszyscy w Paryżu mają ochotę na drażnienie Pekinu.Z drugiej strony względy gospodarcze będą nakazywały Niemcom wyważenie racji w komunikacji z Moskwą i Chinami. Berlin pozostaje mocarstwem gospodarczym i handlowym. Wedle udostępnionych pod koniec listopada d anych handlowych za 2020 r., Państwo Środka piąty raz z rzędu było największym partnerem handlowym Niemiec, odpowiadając za prawie dziesiątą część obrotów handlowych naszego sąsiada. Rosja, mimo iż w całości handlu niemieckiego odgrywa coraz mniejszą rolę (14. miejsce), pozostaje kluczowym dostawcą gazu ziemnego, niezbędnego w niemieckiej transformacji energetycznej po dobrowolnym wycofaniu się tego państwa przed dekadą z atomu.Przyszłość relacji z Chinami była istotnym elementem rozmów koalicyjnych i stawia rząd Scholza przed licznymi problemami. Kanclerz Merkel doprowadziła do ustanowienia „specjalnych relacji” między Berlinem, a Pekinem. Podobnie jak w przypadku Rosji, Niemcy liczyli, że intensywny handel doprowadzi do liberalizacji politycznej.Polityka ta poniosła klęskę na całej linii. Pod rządami Xi Jinpinga Chiny zaczęły prowadzić coraz bardziej agresywną politykę, a KPCh umacniać swoją kontrolę nad państwem i społeczeństwem. Jeśli wcześniej gospodarki Niemiec i Chin były komplementarne, to w ostatnich latach chińskie firmy zaczęły coraz częściej stanowić konkurencję dla podmiotów niemieckich. W 2016 r. ówczesny minister gospodarki, wywodzący się z SPD Sigmar Gabriel, jasno powiedział swoim chińskim rozmówcom, że jego głównym zadaniem jest obrona interesów gospodarczych Niemiec. W następnych latach Niemiecki Związek Przemysłu (BDI), niezwykle wpływowa organizacja branżowa, kilkakrotnie zalecał rządowi w Berlinie bardziej stanowczą politykę wobec Pekinu i traktowanie Chin jako partnera, a jednocześnie konkurenta i rywala.Naciski te znalazły odzwierciedlenie w umowie koalicyjnej. Chiny są w niej wymieniane częściej niż w trzech poprzednich umowach rządowych razem wziętych i zostały uznane w zależności od dziedziny za partnera, konkurenta i systemowego rywala, co jest powtórzeniem stanowiska Unii Europejskiej.Czy to zapowiedź zmiany kursu? Niekoniecznie. Małe i średnie przedsiębiorstwa patrzą na chińską konkurencję z rosnącym zaniepokojeniem, natomiast wielkie korporacje nie widzą potrzeby zmian i nie należy oczekiwać, że bez walki poświęcą swoje interesy. Zieloni chcą bardziej zdecydowanej polityki, natomiast powiązane z wielkim biznesem grupy w SPD i FDP już niekoniecznie. Socjaldemokraci starali się maksymalnie rozwodnić stanowisko względem Chin w umowie koalicyjnej.Nie wiadomo na jak dużą samodzielność minister Baerbock na kierunku chińskim pozwoli kanclerz Scholz. Nie należy jednak oczekiwać, że będzie działał ponad głowami koalicjantów. Relacje niemiecko-chińskie są do tego stopnia złożone, że w grę nie wchodzi zwykłe przestawienie wajchy. Z drugiej strony rząd będzie musiał poważnie rozważyć swój stosunek do niemieckich przedsiębiorstw, które coraz częściej badania i rozwój lokalizują w Chinach, tam płacą większość podatków, zatrudniają większość pracowników, korzystają z tamtejszych łańcuchów dostaw i tam reinwestują zyski.Niemcy są też pod presją sojuszników i partnerów. Nie chodzi tutaj tylko o Stany Zjednoczone, relacje z którymi pozostają filarem bezpieczeństwa kraju. Japonia, Australia, a nawet Indie coraz bardziej natarczywie domagają się większego zaangażowania Berlina w regionie Indo-Pacyfiku w dziedzinie bezpieczeństwa. Odpowiedzią na te oczekiwania był rejs fregaty „Bayern” na Daleki Wschód. Okręt nie przepłynął przez Cieśninę Tajwańską ani nie wziął udziału w ćwiczeniach wojskowych. Takie podejście miało uspokoić Pekin, co jednak nie zadziałało. Z kolei na przyszły rok planowana jest misja samolotów Luftwaffe w Australii. Tym razem w planach znalazły się intensywne ćwiczenia.Jak zauważył dziennikarz Thomas O. Falcke, Annalena Baerbock nieraz znajdzie się w trudnej sytuacji, balansując między członkami własnej partii, domagającymi się realizacji programu wyborczego, koalicjantami i różnymi grupami biznesowymi. Również kanclerz Scholz będzie musiał działać rozważnie, by nie narazić gospodarki na nadmierne straty, a jednocześnie uwzględnić rosnącą także w SPD niechęć wobec chińskiego systemu. Janka Oertel z think tanku Europejska Rada Stosunków Międzynarodowych (ECFR) uważa, że w niemieckiej polityce wobec Pekinu nie należy spodziewać się gwałtownego zwrotu, trzeba jednak oczekiwać poważnej rekalibracji.