Niemcy: Mąż Angeli Merkel przez 16 lat był w cieniu żony; "prowadził własne, naukowe życie"

Joachim Sauer, mąż Angeli Merkel, przez lata konsekwentnie unikał mediów. Definiował się przez własną karierę. Czasami jednak towarzyszył żonie, na przykład w podróży do Polski na spotkanie z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Teraz, gdy kończy się kadencja Angeli Merkel, media przypominają postać męża niemieckiej kanclerz.

"Sueddeutsche Zeitung" w tekście poświęconym postaci męża, odchodzacej po 16 latach rządzenia kanclerz Angeli Merkel przypomina często cytowane słowa Sauera na temat jego roli jako męża kanclerz: "Moja osoba nie ma żadnego związku z działalnością polityczną Angeli Merkel. Dlatego nie jestem interesujący dla publiczności".

"Joachim Sauer, chemik kwantowy nigdy nie uważał za swój obowiązek pracy charytatywnej w cieniu swojej żony, czy też wystawiania siebie w roli dekoracyjnego dodatku. Sauer kontynuował swoje życie zawodowe naukowca, profesora na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Definiował się przez własną karierę, trzymał się z dala od debat"- pisze gazeta "Augsburger Allgemeine".

Dziennikarzowi "Spiegla" Marcowi Hujerowi udało się w 2006 roku wypić kawę z Sauerem na marginesie konferencji naukowej we Francji - przypomina SZ. Profesor wykorzystał spotkanie w rok po objęciu urzędu przez Angelę Merkel, aby się wytłumaczyć: "To zasadnicza decyzja, którą podjąłem" - powiedział w wywiadzie o swojej odmowie publicznego występowania jako mąż pani kanclerz. Dla niego, chemika o międzynarodowej sławie i badacza kwantów, jest to jak eksperyment. Powiedział, że nie wie, czy eksperyment się uda. "Zobaczymy, co z tego wyjdzie".

"15 lat później wynik jest jasny: nawet mąż pani kanclerz może prowadzić własne życie poza zasięgiem opinii publicznej, jeśli granice są konsekwentnie wytyczane" - zauważa SZ. "Angela Merkel i Joachim Sauer wyznaczyli nowy standard w ochronie prywatności".

"Augsburger Allgemeine" przypomina, że "Sauer nie wziął nawet udziału w trzech pierwszych ceremoniach zaprzysiężenia swojej żony w Bundestagu - uczestniczył tylko w czwartej i ostatniej ceremonii w 2018 roku". W galerii Bundestagu siedział wtedy z otwartym laptopem na kolanach.

Nie ma zdjęć z ich wspólnego mieszkania na Wyspie Muzeów w Berlinie ani z daczy w Uckermark.

Przez wszystkie lata rządów Merkel profesor nie udzielał wywiadów na tematy polityczne.

"Kiedy Sauer rozmawiał z dziennikarzami, to tylko o swojej pracy jako naukowca" - podkreśla SZ. W grudniu 2017 roku "Berliner Zeitung" przeprowadził wywiad, w którym Sauer "opisał swoją pracę (...), ale mówił też bardzo żywo i otwarcie o życiu naukowca w NRD, o politycznych kompromisach, które trzeba było osiągnąć, aby móc pracować jako badacz, i o swoich wysiłkach, aby zachowywać się tak przyzwoicie, żeby móc patrzeć w lustro każdego ranka".

"W swoim małym biurze na trzecim piętrze Instytutu Chemii Adlershof na Uniwersytecie Humboldtów przyjmował gości w sposób przyjazny, ale nieco zdystansowany" - relacjonował później Torsten Harmsen, jeden z dwóch dziennikarzy przeprowadzających wywiad. "Kiedy zorientował się, że jesteśmy naprawdę zainteresowani jego badaniami, rozkwitł, stał się rozluźniony, rozmowny, opowiadał anegdoty".

Ale nie jest też tak, że 72-letni dziś Sauer przez wszystkie te lata w ogóle się nie pojawiał u boku żony. "Zawsze towarzyszył Merkel na Festiwalu Wagnerowskim w Bayreuth. Towarzyszył żonie, gdy sprawy polityczne stawały się szczególnie trudne i bardzo osobiste, np. podczas gorącej debaty o reformie Unii Europejskiej w 2007 r., gdy ówczesny prezydent Polski (Lech) Kaczyński i jego żona zaprosili Merkel i Sauera nad Bałtyk" - przypomina "Sueddeutsche Zeitung".

Na szczytach państw uprzemysłowionych w Heiligendamm w 2007 r. i w Elmau w 2015 r. Sauer również wspierał Merkel.

W 2016 roku "po raz pierwszy poleciał na spotkanie G7 za granicę, do Ise-Shima w Japonii. Sauer czuł się podobno zobowiązany do ponownej wizyty, ponieważ Akie Abe, żona ówczesnego premiera Japonii Shinzō Abe, znalazła się wśród trzech pań w Elmau, które były zainteresowane wykładem na temat nanotechnologii w ramach programu partnerskiego zainicjowanego przez Sauera".

Angela Merkel po szesnastu latach bycia kanclerzem zdecydowała, że nie będzie ubiegać się o kolejną kadencję. Dlatego jakiś czas "po 26 września (dzień wyborów w RFN - PAP) Joachim Sauer straci tytułu męża kanclerz", tytuł, "którego tak naprawdę nigdy nie przyjął" - pisze SZ.

Joachim Sauer jest drugim mężem Merkel. Jej małżeństwo z ukochanym z czasów studenckich, Ulrichem Merklem, skończyło się po zaledwie pięciu latach. Angela i Joachim poznali się w latach 80. w Akademii Nauk w Berlinie Wschodnim, kiedy Sauer nadzorował pracę doktorską młodej fizyczki Angeli Merkel. Pobrali się w 1998 roku. Nie mają wspólnych dzieci, ale Sauer wprowadził do związku z Angelą dwóch synów ze swojego pierwszego małżeństwa, Adriana i Daniela.

Z Berlina Berenika Lemańczyk