Niemcy: Media: 6 ton martwych ryb wyłowiono z jeziora w Saksonii-Anhalt

W jeziorze Parchauer See (Saksonia-Anhalt) doszło do masowego wymierania ryb. Powodem jest brak tlenu. Według lokalnego stowarzyszenia wędkarskiego z jeziora wyłowiono już 6 ton martwych ryb. Pod koniec ubiegłego tygodnia szef stowarzyszenia, Norman Becker, oszacował ilość śniętych ryb na 4 tony. Wędkarze znaleźli również martwe kaczki - informuje portal stacji MDR.

Według stowarzyszenia wędkarskiego dotknięte są wszystkie gatunki ryb. Na jeziorze znaleziono również martwe kaczki. Przyczyna ich śmierci nie została jeszcze ostatecznie wyjaśniona.

Podobnie jak wiele zbiorników wodnych w Saksonii-Anhalt, Parchauer See zmaga się z niskim poziomem wody i dużą ilością glonów, które pozbawiają ryby tlenu. Takie incydenty stały się ostatnio częstsze w Saksonii-Anhalt. W samym jeziorze Parchauer See do śmierci ryb doszło ostatnio w 2018 roku - poinformował MDR.