Niemcy: Media: Bundeswehra w czwartek zakończy loty ewakuacyjne z Kabulu

W czwartek z Kabulu wystartuje ostatni transportowy Airbus A400M niemieckiej Bundeswehry prowadzącej loty ewakuacyjne z Afganistanu - poinformował portal tygodnika "Spiegel". Ewakuacja zostanie zakończona z powodu pogarszającego się stanu bezpieczeństwa w afgańskiej stolicy.

Sytuacja w Kabulu praktycznie uniemożliwia przewiezienie na teren lotniska większej grupy potrzebujących ochrony osób - relacjonuje "Spiegel".

W środę pojawiły się ostrzeżenia przed możliwymi zamachami bombowymi przed bramami prowadzącymi do wojskowej części lotniska.

"Obawiano się ataku terrorystycznego ze strony tzw. Państwa Islamskiego (IS), które groziło zdetonowaniem bomby w tłumie osób czekających na możliwość ewakuacji z kraju. Dlatego już w środę wywieziono znacznie mniej osób niż planowano" - pisze "Spiegel". Dodaje, że ambasada Niemiec w Kabulu wystosowała ostrzeżenie, by osoby chcące opuścić Afganistan nie udawały się na lotnisko.

Zakończenie ewakuacji z Kabulu w czwartek potwierdziła minister obrony RFN Annegret Kramp-Karrenbauer w wywiadzie udzielonym w środę wieczorem telewizji ZDF. Nie poinformowała jednak, o której godzinie odbędzie się ostatni lot z Afganistanu.

"Bardzo szybko kurczy się okno czasowe na podjęcie działań ewakuacyjnych, ponieważ zagrożenie atakami terrorystycznymi bardzo szybko wzrasta" - podkreśliła minister. Dodała, że do prowadzenia ewakuacji lotnisko musi być chronione przez wojsko, czym teraz zajmują się głównie oddziały amerykańskie i brytyjskie. Armia niemiecka nie dysponuje porównywalną do USA ilością niezbędnego sprzętu - powiedziała Kramp-Karrenbauer.

"Misja ratunkowa jest w bardzo delikatnej i trudnej fazie. Dlatego wszyscy skupiamy się na tym, by do jej końca wywieźć jak najwięcej ludzi" - zaznaczyła minister.

Władze USA zamierzają wycofać do 31 sierpnia wszystkich swoich żołnierzy (ok. 6 tys.), którzy obecnie zabezpieczają wojskową część lotniska w Kabulu. Zarówno Niemcy, jak i inne państwa prowadzące misje ewakuacyjne, otrzymały sygnał, że muszą opuścić lotnisko co najmniej 48 godzin wcześniej, zanim Stany Zjednoczone będą mogły całkowicie wycofać się z Afganistanu.

Marzena Szulc