Niemcy: Media: była kanclerz Merkel będzie przewodniczyć jury portugalskiej nagrody

Czytać, spać, podróżować, "a potem zobaczymy" - takie były plany byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel po odejściu z rządu. Jednak po prawie siedmiomiesięcznej przerwie Merkel jest już najwyraźniej gotowa do podjęcia pierwszej nowej pracy - pisze 'Bild". Według gazety będzie przewodniczyć jury portugalskiej nagrody.

Była kanclerz ma przewodniczyć jury nagrody Gulbenkian Prize for Humanity (Nagrodę Gulbenkiana dla Ludzkości). Poinformowała o tym w środę rzeczniczka Merkel w odpowiedzi na pytanie agencji dpa.

Objęcie przez Merkel przewodnictwa w jury nastąpi najprawdopodobniej jesienią w połączeniu z jej udziałem w tegorocznej ceremonii wręczenia nagród.

Fundacja założona przez ormiańskiego magnata naftowego i kolekcjonera sztuki Calouste Gulbenkiana w Portugalii w 1956 roku ma na celu poprawę jakości życia ludzi poprzez sztukę, dobroczynność, naukę i edukację.

W 2020 roku fundacja ustanowiła Nagrodę Prize for Humanity. Dwa lata temu szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg jako pierwsza otrzymała nagrodę o wartości miliona euro. Thunberg została uhonorowana za walkę z globalnym ociepleniem i degradacją środowiska - przypomina "Bild".

Od poniedziałku Merkel przebywa w Waszyngtonie, gdzie wraz z byłym prezydentem USA Barackiem Obamą odwiedziła Narodowe Muzeum Historii i Kultury Afroamerykanów - pisze "Bild". "Cieszę się, że mogę ją nazywać przyjaciółką" - napisał o Merkel były prezydent USA na Twitterze, publikując wspólne zdjęcie. (https://tinyurl.com/4fmh95hw)

Merkel już w przeszłości dawała do zrozumienia, że po zakończeniu urzędowania chce dużo podróżować, także do USA. Na początku kwietnia była we Włoszech, odwiedziła Florencję i Rzym - zauważa "Bild".

Z Berlina Berenika Lemańczyk