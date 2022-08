Niemcy: Media: była szefowa stacji RBB miała dostawać wysokie premie, nawet 60 tys. euro.; rocznie zarabiała ponad 300 tys. euro

Szefowa publicznej stacji RBB Patricia Schlesinger została odwołana, ale jej sprawa wciąż dostarcza nowych wątków. Oprócz 303 tys. euro rocznej pensji, według doniesień medialnych, pobierała również hojne premie, nawet w wysokości 60 tys. euro.

Według portalu "Business Insider" Schlesinger otrzymała w 2020 r., oprócz wynagrodzenia podstawowego i dodatków, jeszcze późniejszą premię - w wysokości ponad 60 tys. euro. "Ogółem odnotowano wynagrodzenia dyrektor za rok 2020 w wysokości ponad 300 tys. euro" - informuje BI.

W 2021 r. stacja RBB "podwyższyła wynagrodzenie zasadnicze Schlesinger z 261 tys. euro do 303 tys. euro rocznie (...), co spowodowało, że jej łączne wynagrodzenie wzrosło do ponad 350 tys. euro" - zauważa portal.

"Business Insider" zapytał RBB o tę kwestię. Rzecznik stacji odpowiedział, że z uwagi na toczące się śledztwo prokuratury "obecnie nie ujawniamy szczegółów dotyczących sprawowania urzędu przez Patricię Schlesinger, w tym kwestii zmiennych składników wynagrodzenia".

Według berlińskiej prokuratury, która prowadzi dochodzenie w sprawie Schlesinger, istnieje wstępne podejrzenie malwersacji i czerpania korzyści.

Zarzuty wobec szefowej RBB wyszły na jaw dzięki publikacjom w niemieckich mediach. Począwszy od budzących wątpliwości umów o doradztwo przy projekcie budowlanym rbb, który w międzyczasie został wstrzymany, poprzez podwyżkę pensji dla Schlesinger do ponad 300 tys. euro rocznie, aż po system dodatkowych premii. Do tego dochodzą zarzuty o kolacje na koszt rbb w jej prywatnym mieszkaniu i drogi samochód służbowy, na który był podobno bardzo duży rabat.

RBB, czyli Rundfunk Berlin-Brandenburg, jest niemieckim nadawcą radiowo-telewizyjnym, działającym w landach Berlin oraz Brandenburgia. Wchodzi w skład ARD, skupiającej największych regionalnych nadawców publicznych w Niemczech.

Z Berlina Berenika Lemańczyk