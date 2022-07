Niemcy: Media: eksperci ds. Europy Wschodniej krytykują apel intelektualistów o zawieszenie broni na Ukrainie

W reakcji na apel niemieckich intelektualistów o zawieszenie broni na Ukrainie blisko 100 ekspertów od Europy Wschodniej - politolodzy, historycy i politycy - odpowiedzieli własnym wezwaniem, zatytułowanym "Broń ciężka teraz!", żądając dostarczenia Ukrainie potrzebnego jej uzbrojenia i zarzucając swoim przedmówcom brak wiedzy o tym, co się faktycznie dzieje - pisze we wtorek portal RND.

Apel niemieckich intelektualistów "Zawieszenie broni teraz!" ukazał się w tygodniku "Die Zeit" pod koniec czerwca. Wybitne osobistości, takie jak filozof Richard David Precht, pisarka Juli Zeh i publicysta Jakob Augstein, wezwały w nim do negocjacji w celu zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainie. Sugerowano, że dostawy broni to niewłaściwa droga.

W kontrapelu "Broń ciężka teraz!", do którego dotarła grupa medialna RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), eksperci ds. Europy Wschodniej "zajmują twarde stanowisko wobec ponad 20 sygnatariuszy wezwania do zawieszenia broni i kwestionują ich kompetencje" - pisze portal. Żaden z sygnatariuszy (tamtego apelu) do tej pory nie "przyciągał uwagi swoim głębszym zaangażowaniem w stosunki rosyjsko-ukraińskie" - czytamy.

Ponieważ chodzi o wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, "zdumiewa całkowita nieobecność (wśród sygnatariuszy) badaczy ukraińskiej i/lub rosyjskiej polityki, armii, historii i kultury" - czytamy dalej w kontrapelu, który podpisali m.in. historycy Andreas Kappeler i Timothy D. Snyder, polityczki niemieckich Zielonych Rebecca Harms i Marieluise Beck oraz były ambasador Niemiec w Moskwie Ernst-Joerg von Studnitz.

Niepokojące jest ich zdaniem to, że "masowe wywłaszczenia, deportacje, okaleczenia i mordy na ludności cywilnej na terenach Ukrainy zajętych przez Moskwę w 2022 roku" są "najwyraźniej drugorzędne" dla sygnatariuszy apelu o zawieszenie broni.

"Żniwo śmierci i zniszczenia rośnie z każdym dniem", a to, czy Ukraina wytrzyma "i odepchnie rosyjskie wojska, zależy w decydującym stopniu od dostarczenia jej ciężkiej broni przez Zachód" - powiedział RND podpisany pod listem założyciel i szef think tanku Zentrum Liberale Moderne Ralf Fuecks.

Z Berlina Berenika Lemańczyk