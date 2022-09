Niemcy: Media: gdyby Ukraina w wojnie z Rosją polegała na RFN, to już by nie istniała

Gdyby Ukraina w tej morderczej wojnie z Rosją polegała na Niemczech, wiodącym i przede wszystkim najpotężniejszym gospodarczo kraju w Europie, to już by nie istniała - pisze w komentarzu dziennik "Berliner Zeitung" i dodaje: Władimir Putin by wygrał.

"Wygrałoby prawo najsilniejszego. Niewola i niesprawiedliwość" - podkreśla autor komentarza Christian Schlueter.

Na szczęście "nie doszło do tego, ponieważ Ukraina ani na chwilę nie straciła wiary w Europę i walczyła o nią" - stwierdza publicysta. Według niego "ten kraj ocalił Europę, a przynajmniej zjednoczył ją i umocnił".

Schlueter zwraca uwagę, że "podczas gdy Ukraina ratuje Europę, to przede wszystkim Stany Zjednoczone utrzymują Ukrainę przy życiu poprzez dostarczanie broni i wywiad".

"Znowu Amerykanie: wciąż muszą chronić Europę" - zaznacza komentator i dodaje, że Niemcy "pod przywództwem Olafa Scholza zdradzają (...) nie tylko Europę, ale także nasze własne interesy w zakresie bezpieczeństwa. Co za totalna porażka!".