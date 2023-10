Niemcy: Media: konflikt Izrael-Palestyna widoczny na ulicach Berlina

We wtorek późnym wieczorem i w godzinach nocnych w Berlinie doszło do kilku protestów i demonstracji propalestyńskich – pisze w środę portal „Berliner Zeitung”, zauważając, że „konflikt na linii Izrael-Palestyna widoczny jest na ulicach Berlina”.

Największe z nich odbyły się koło Bramy Brandenburskiej oraz przy Pomniku Pomordowanych Żydów Europy.

"Zdjęcia z wczorajszego wieczora wyraźnie pokazują, że na ulicach stolicy doświadczamy skutków wojny religijnej i że nasze służby ratunkowe stają się celem fanatyzmu religijnego" - podkreślił w środę szef berlińskiego związku zawodowego policji Stephan Weh.

20 funkcjonariuszy odnieśli obrażenia we wtorek wieczorem na ulicach Berlina

"Ten fanatyzm będzie się nasilał w miarę pogarszania się sytuacji militarnej na Bliskim Wschodzie" - dodał Weh, życząc szybkiego powrotu do zdrowia ponad 20 funkcjonariuszom, którzy odnieśli obrażenia we wtorek wieczorem na ulicach stolicy. Interweniujący policjanci i strażacy byli obrzucani m.in. kamieniami i materiałami pirotechnicznymi.

"To przerażające, że my, w Berlinie, potrzebujemy kordonów policyjnych, by chronić miejsca pamięci milionów ofiar narodowego socjalizmu przed czystą nienawiścią, oraz że w instytucje żydowskie rzucane są przedmioty zapalające. W naszej demokracji nie ma ani milimetra przestrzeni na popieranie organizacji terrorystycznych i ataków ekstremistycznych" - oświadczył Stephan Weh.https://twitter.com/GdPHauptstadt/status/1714556784621375689

W środę rano miała miejsce próba podpalenia synagogi w centrum Berlina

Nieznani sprawcy rzucili w kierunku budynku dwa koktajle Mołotowa, które się zapaliły. Nikt nie odniósł obrażeń - poinformował w środę "Bild". W budynku, zlokalizowanym przy Brunnenstrasse w dzielnicy Mitte, oprócz synagogi mieści się kilka instytucji żydowskich. Zdarzenie miało miejsce mimo obecności na miejscu policji.

"Ten atak, próba podpalenia, jest konsekwentną kontynuacją gloryfikacji terroru Hamasu na niemieckich ulicach. +Dzień gniewu+ to nie tylko słowa. To terror psychologiczny prowadzący do konkretnych ataków" - skomentowała atak na berlińską synagogę Centralna Rada Żydów.

Demonstracje antyizraelskie w Berlinie we wtorkowy wieczór nastąpiły po doniesieniach o ostrzale szpitala w palestyńskiej Strefie Gazy i setkach zabitych. Do zamieszek doszło w kilku miejscach stolicy Niemiec, głównie w dzielnicach Mitte i Neukoelln. Policja zatrzymała 39 osób i wszczęła 65 śledztw.