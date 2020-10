Niemcy: Media: laboratoria w Berlinie na granicy możliwości przy testach koronawirusowych

Wraz z gwałtownym wzrostem liczby infekcji SARS-CoV-2, w stolicy Niemiec coraz więcej osób zgłasza się na wykonanie testów. Przed przeprowadzającymi je placówkami tworzą się długie kolejki, a wykorzystanie mocy w laboratoriach osiąga krytyczny poziom - informuje portal rbb24.

W związku z tym Akredytowane Laboratoria Medyczne (ALM) ponownie ostrzegają przed przeciążeniem ich placówek w Berlinie.

Tylko ubiegłym tygodniu przeprowadzono w niemieckiej stolicy około 52,5 tys. testów na obecność koronawirusa. Według dyrektor zarządzającej ALM Cornelii Wanke, limit wydajności w Berlinie wynosi 55 080 testów tygodniowo.

"W Berlinie laboratoria wykonujące testy już dawno zbliżyły się do punktu krytycznego" - powiedziała Wanke w wywiadzie dla rbb24. "Testy są zasobem, z którego powinniśmy korzystać przede wszystkim, aby pomagać tym, którzy naprawdę potrzebują pomocy. W tej chwili jednak osoby bez objawów są poddawane wielokrotnym badaniom, co dodatkowo obciąża laboratoria" - dodała.

"Laboratoria pracują obecnie na granicy możliwości, aby dostarczyć wyniki tak szybko, jak to możliwe" - uważa Wanke. "Jeśli w nadchodzących tygodniach liczba testów będzie rosła, istnieje ryzyko opóźnień w ustalaniu wyników" - ostrzegła dyrektorka ALM.

W zeszłym tygodniu możliwości laboratoriów w Berlinie zostały wykorzystane w 95 procentach.

W ciągu ostatnich 24 godzin liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła o 4058 do 310 144 - poinformował w czwartek Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha. Kolejnych 16 osób zmarło co zwiększyło łączną liczbę zgonów na Covid-19 w RFN do 9578. Największy wzrost nowych przypadków koronawirusa notowany jest obecnie w Berlinie, Bremie i Hamburgu.