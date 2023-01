Niemcy: Media: lista czołgów Leopard, którymi dysponuje Bundeswehra istnieje już od miesięcy

Szczegółowa lista różnych modeli Leopardów znajduje się w Ministerstwie Obrony od wczesnego lata 2022 roku, poinformował w sobotę portal tygodnika "Spiegel".

Po spotkaniu grupy kontaktowej ds. Ukrainy w Ramstein nowy minister obrony Niemiec Boris Pistorius zapowiedział, że chce sprawdzić niemieckie zapasy czołgów Leopard. Jednak, według osób wtajemniczonych z Bundeswehry, na które powołuje się "Spiegel" z listy jasno wynika, które modele nadawałyby się do dostarczenia Ukrainie.

Bundeswehra mogłaby przekazać Ukrainie 19 czołgów Leopard 2A5. Są one obecnie wykorzystywane do "reprezentowania sił wroga" w centrum szkolenia bojowego armii, czyli symulują wrogie czołgi podczas manewrów. Według "Spiegla" żołnierze mogliby się obejść bez modeli, ponieważ są one wykorzystywane tylko do ćwiczeń.

"Istnienie takiej listy Leopardów powinno zainteresować także nowego ministra obrony Borisa Pistoriusa" - pisze "Spiegel". Na konferencji w Ramstein w piątek Pistorius zapowiedział, że chce, by sprawdzono, które i ile czołgów Leopard niemieckich sił zbrojnych będzie w ogóle branych pod uwagę przy dostawie na Ukrainę.

"Opozycja już wyczuwa, że wypowiedzi w Ramstein są próbą zyskania na czasie" - konkluduje "Spiegel".