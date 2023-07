Niemcy: Media: na zachodzie kraju roczne zarobki średnio o 13 tys. euro większe niż na wschodzie

Nadal istnieje przepaść między zarobkami we wschodnich i zachodnich Niemczech, a nawet: jeszcze się powiększa. Na zachodzie RFN ludzie zarabiają średnio o 13 tys. euro rocznie więcej niż na wschodzie. Partia Lewicy nazywa to "skandalem politycznym" - pisze we wtorek portal RND.

Różnica w wynagrodzeniach między wschodnimi i zachodnimi Niemcami nadal rosła w ubiegłym roku - wynika z nowych danych Federalnego Urzędu Statystycznego, o które wnioskowała Lewica w Bundestagu i które zostały udostępnione RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Według danych różnica w średnich wynagrodzeniach między wschodem a zachodem RFN wśród pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin wyniosła w 2022 roku 13 015 euro brutto rocznie: na zachodzie średnia roczna pensja brutto wyniosła 58 085 euro, na wschodzie - 45 070 euro.

W 2021 roku różnica w wynagrodzeniach była mniejsza i wynosiła 12 173 euro na niekorzyść Niemców wschodnich. W 2020 roku różnica między wschodem a zachodem RFN wynosiła w tej statystyce 11 967 euro, a zatem była jeszcze mniejsza.

"Żaden wschodnioniemiecki kraj związkowy nie osiąga poziomu zachodnioniemieckiego. Na przykład między Meklemburgią-Pomorzem Przednim a Hamburgiem różnica w zarobkach wynosi ponad 21 000 euro" - czytamy na portalu.

Partia Lewicy mówi o "politycznym skandalu wobec Niemców wschodnich" i nawiązuje do sukcesów prawicowej partii AfD na wschodzie kraju.

"Jeśli wschodnioniemieccy pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin zarabiają średnio 13 000 euro rocznie mniej niż koledzy w zachodnich Niemczech, to żaden polityk nie powinien być zaskoczony wysokimi wynikami AfD" - powiedział RND poseł Lewicy Soeren Pellmann. Dodał, że rząd federalny wciąż nie przedstawił planu wyrównania płac.

Z Berlina Berenika Lemańczyk