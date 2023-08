Niemcy: Media: nasila się kryzys migracyjny; blisko 80 proc. więcej ubiegających się o azyl niż w 2022 roku

Nasila się kryzys migracyjny w Niemczech. Liczba osób ubiegających się o azyl w RFN wzrosła o 78 procent w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku - pisze we wtorek portal dziennika "Welt".

Według Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) w lipcu złożono 23 674 pierwsze wnioski o azyl, o 79 proc. więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku i o 2 proc więcej niż w czerwcu. Oznacza to, że od stycznia do końca lipca do BAMF wpłynęły już 175 272 wnioski o azyl, czyli o 78 proc. więcej niż w poprzednim roku do końca lipca.

Zdecydowana większość wnioskodawców w 2023 roku to Syryjczycy (51 692), Afgańczycy (31 334) i Turcy (23 082). Dla tych trzech narodowości Niemcy od wielu lat są najważniejszym miejscem azylu w UE - zauważa "Welt".

W historii Republiki Federalnej Niemiec tylko w czterech latach odnotowano większą imigrację azylową niż w 2023 roku - w szczycie kryzysu migracyjnego w latach 2015/2016 oraz podczas wojen jugosłowiańskich w 1992 i 1993 roku - podkreśla portal.