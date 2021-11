Niemcy: Media: Niebezpieczne efekty polityki migracyjnej kanclerz Merkel

Kanclerz Angela Merkel w 2015 r. powołała się na europejskie prawo azylowe, wykonując humanitarny gest przyjęcia uchodźców. Mówiąc, że „nie ma żadnej górnej granicy” przyjęć, wysłała jednak pewien sygnał – komentuje publicysta Reinhard Mueller w sobotnim wydaniu „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ).

Podczas kryzysu uchodźczego w 2015 r. przyjęto i otoczono opieką w sumie ponad milion uchodźców. "Pamiętamy słynną zachętę Merkel, która zapewniała, że +damy radę+. To pozostanie jej spuścizną" - pisze Mueller i podkreśla: "Pomimo chwilowej utraty kontroli, rządy prawa i społeczeństwo z nawiązką wykonały swoje zadania w czasie kryzysu, instytucje demokratyczne wytrzymały, a niepokoje nie wybuchły. Merkel słusznie wskazuje na +wspaniałe przykłady" udanej integracji migrantów. Ale zwycięzcą kryzysu została AfD".

Mimo że napływ uchodźców został ostatecznie zatrzymany przez układ z Turcją, to "długofalowych konsekwencji nie da się jeszcze przewidzieć". "Mordercze ataki osób ubiegających się o azyl wywołały przerażenie" - przypomina publicysta dodając, że nie wszystkie takie ataki miały charakter terrorystyczny, część z nich była popełniana w wyniku psychicznych zaburzeń, spowodowanych traumą i trudnymi warunkami.

Przyjęcie azylantów to jedno, ale "długoterminowa integracja" to zupełnie inna rzecz. "Pewne jest, że prawo azylu nie oznacza prawa do imigracji, nigdzie" - podkreśla Mueller. "Oczywiście nie wyklucza to możliwości nabycia przez uchodźców prawa pobytu, a ostatecznie także obywatelstwa. Ale idea, która urzeczywistniła się w Niemczech, polegająca na tym, że tysiące każdego dnia przekraczają granicę, a następnie pozostają tu z powodu wieloletnich postępowań i nie są deportowani, nawet nie mając już prawa do pobytu, sprowadza prawo azylowe do absurdu. To wpływa na fundamenty państwa".

Jednak w przypadku kryzysu na białoruskiej granicy jest inaczej: "to rodzaj wojny hybrydowej tyrana Łukaszenki, którego wspiera Putin, wykorzystujących ludzi w potrzebie jak tarcze" - zauważa FAZ i dodaje, że "tym ludziom trzeba pomóc, (…) bo człowiek nie może być przedmiotem, taki powinien być europejski konsensus".

"Ale nawet w tym przypadku nie może ponownie pojawić się sygnał, że każdy, kto dotrze do Europy, może zostać (w Niemczech). Swoboda przemieszczania się po tym kontynencie osób, towarów, usług i kapitału, będąca ogromnym osiągnięciem na tym pokrytym wojennymi grobami kontynencie, będzie możliwa tylko wtedy, gdy zewnętrzne granice UE będą faktycznie kontrolowane" - podkreśla Mueller.

"To, że to państwa, a nie Bruksela są panami Europy i, przy fundamentalnym poszanowaniu prymatu europejskiego prawa, mają ostatnie słowo oraz swoje granice, przepadł za kadencji Merkel. Pewne poczucie państwowości może nie powrócić w najbliższym czasie".

Marzena Szulc