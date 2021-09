Niemcy: Media o kolejnej debacie przedwyborczej: mniejsze partie, więcej treści

W ramach kolejnej debaty przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech spotkali się w poniedziałek wieczorem reprezentanci mniejszych partii: CSU, Lewicy, FDP i AfD. Ich debata w telewizji ARD „wniosła dużo oczywistości i dużo niespodzianek” – oceniają we wtorek media.

"W czterostronnej potyczce w ARD czołowi przedstawiciele CSU, Lewicy, FDP i AfD wnieśli więcej treści podczas swojej dyskusji, niż kandydaci na kanclerza podczas retorycznej debaty trójstronnej" - komentuje Tagesschau. Pod względem merytorycznym poniedziałkowa dyskusja była pod wieloma względami ciekawsza i bardziej znacząca, niż "trójstronna bitwa o urząd kanclerza" w niedzielę - ocenia portal, odnosząc się do debaty CDU, SPD i Zielonych, która odbyła się dzień wcześniej.

W poniedziałek wieczorem "padło kilka frazesów, ale były też niespodzianki". Głównymi punktami tej debaty była ochrona klimatu i środowiska, migracja i kwestie społeczna, czyli to, co Niemcy w sondażach wskazują obecnie jako tematy dla nich najważniejsze.

Nie było niespodzianką, że Lewica opowiedziała się za większym opodatkowaniem bogatych, a FDP sprzeciwiało się temu argumentując, że zaszkodzi to przedsiębiorcom. "Niestety, AfD powtórzyło zarzuty o masowym nadużywaniu azylu, nawet w odniesieniu do afgańskich pracowników i współpracowników. To fałszywe twierdzenie spotkało się z zaskakująco małym protestem" - zauważa Tagesschau. Za największe zaskoczenie wieczoru portal uznał to, że "AfD nie neguje już całkowicie zmian klimatycznych, wywołanych przez człowieka".

Niespodzianką był też postulat CSU o "uwolnienie gospodarki i poprawienie stanu cyfryzacji". "Na obydwie te rzeczy CSU miało dużo czasu, rządząc przez lata z CDU, mając własnych ministrów i przedstawicieli w federalnym urzędzie kanclerskim" - komentuje Tagesschau. Jego zdaniem zaskakujące okazało się stanowisko Lewicy, która oznajmiła, że nie ma nic przeciwko prywatnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jeśli chodzi o możliwości tworzenia koalicji, wszyscy jednoznacznie wypowiedzieli się przeciwko współpracy z AfD. Poza tym "Lewica odsunęła się na ubocze. Głównie dlatego, że postuluje rozwiązanie NATO i daje jasno do zrozumienia, że jest za odrzuceniem powiązań Niemiec z Zachodem. (…) Nie jest to opcja dla żadnej innej partii i taka postawa zdecydowanie uniemożliwia koalicję z Lewicą na szczeblu federalnym" - podkreśla Tagesschau.

Stanowisko przedstawione w poniedziałek jest o tyle niezwykłe, że w zeszłym tygodniu kierownictwo Lewicy zaprezentowało "program awaryjny" na wypadek powstania koalicji z SPD i Zielonymi.

"Wieczór był pełen treści: każdy, kto chciał zagłębić się w niuanse niemieckiego systemu emerytalnego lub podatków majątkowych i korporacyjnych, mógł się tutaj wiele nauczyć" - twierdzi Tagesschau. Przedstawiciele wszystkich czterech partii byli zgodni co do tego, że nie chcą podwyższenia wieku emerytalnego, nie zgadzają się na obowiązkowe szczepienia przeciw Covid-19, chcą za to "sprawiedliwych podatków".

W ocenie Tagesschau przynajmniej jedna z tych czterech partii trafi prawdopodobnie po wyborach do koalicji rządowej - zależeć to będzie od tego, ile mandatów zbiorą ostatecznie duże ugrupowania parlamentarne. Według najnowszych sondaży "Unia CDU/CSU musiałaby wiele zaoferować Zielonym i FDP, aby ci zrezygnowali z koalicji z SPD" - podsumowuje portal.

Marzena Szulc