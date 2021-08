Niemcy : Media o ogłoszeniu stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią

„Warszawa podejmuje środki zaradcze wobec sytuacji na granicy z Białorusią – prób nielegalnego przekraczania granicy przez imigrantów. Rząd przekonuje, że zagrożone jest bezpieczeństwo obywateli” – opisuje sytuację „Sueddeutsche Zeitung” (SZ).

We wtorek rząd zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o ogłoszenie stanu wyjątkowego w 183 miejscowościach przygranicznych na początkowy okres 30 dni. "Podpis Dudy to formalność. Białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka od miesięcy umożliwiał przyloty imigrantów z Iraku, Afganistanu i innych krajów do Mińska, skąd przewoził ich w pobliże zielonych granic z Litwą lub Polską" - wyjaśnia SZ.

Jak podaje polska straż graniczna, tylko w sierpniu odnotowano 3200 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Rząd uzasadnił wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego "zagrożeniami dla bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego". Może się to wiązać m.in. z ograniczeniem wolności zgromadzeń w 183 przygranicznych miejscowościach. "W tej strefie przygranicznej nie będzie można organizować żadnych happeningów ani demonstracji" - cytuje SZ wypowiedź ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego.

"Rząd nie powiedział, jak konkretnie zagrożone jest bezpieczeństwo na granicy. Jak dotąd nie wiadomo o żadnych incydentach z użyciem przemocy. Według aktywistów, stan wyjątkowy będzie służył jedynie blokowaniu dostępu do obszaru przygranicznego, na przykład do wsi Usnarz Górny" - komentuje SZ i dodaje: "Od prawie trzech tygodni straż graniczna, policjanci i żołnierze uniemożliwiają przekroczenie granicy 32 afgańskim uchodźcom i ubieganie się o azyl. Straż graniczna i żołnierze uniemożliwiają obrońcom praw człowieka, księżom czy lekarzom przynoszenie żywności Afgańczykom lub zapewnienie im opieki medycznej". "Rząd będzie chciał zlikwidować obozy aktywistów w Usnarze Górnym" - cytuje SZ wypowiedź prawnika Witolda Klausa dla "Gazety Wyborczej".

"Sueddeutsche Zeitung" przypomina w podsumowaniu, że "zgodnie z pilnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 25 sierpnia Polska ma prawo zapobiegać nielegalnemu przekraczaniu granicy, ale jest zobowiązana do zapewnienia żywności, opieki medycznej i dachu nad głową przetrzymywanym Afgańczykom. Polska odmawia, a minister spraw wewnętrznych Kamiński uważa, że rząd +nie może ustanawiać w tej sprawie żadnych precedensów+".

"Minister obrony umieścił na granicy kilka tysięcy żołnierzy. Na dotychczasowej zielonej granicy z Białorusią układany jest drut kolczasty i budowane jest ogrodzenie" - opisuje ZS i przypomina słowa ministra Kamińskiego, że gdyby tym imigrantom "pozwolono wjechać do Polski, wtedy nie mielibyśmy jednego Usnarza, ale wiele takich na naszej granicy".

Marzena Szulc