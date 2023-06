Niemcy: Media o otwarciu tunelu pod Świną: gdy Polska inwestuje, ważne projekty po stronie niemieckiej są opóźniane

Tunel pod Świną w Świnoujściu, o długości 1800 metrów, zostanie otwarty w piątek, stając się trzecią stałą drogą dojazdową do wyspy Uznam. "Gdy Polska inwestuje (...), ważne projekty po stronie niemieckiej są opóźniane" - pisze portal dziennika "Ostsee Zeitung".

Ma prawie 2000 metrów długości, biegnie do 36 metrów pod powierzchnią wody i został zbudowany w zaledwie trzy i pół roku: w piątek w Świnoujściu otwarty zostanie nowy tunel pod Świną o wartości 220 mln euro. Jest to największy projekt infrastrukturalny w regionie przygranicznym Pomorza Zachodniego od dłuższego czasu i będzie służył jako trzecia stała droga dojazdowa do polsko-niemieckiej wyspy wakacyjnej Uznam (oprócz mostów na terytorium Niemiec w Wolgast i Zecherin) - pisze "Ostsee Zeitung".

"Podczas gdy w Polsce panuje nastrój świętowania, po stronie niemieckiej podziw i obawy mieszają się przed otwarciem tunelu dla ruchu" - czytamy. "Zbudowanie takiej konstrukcji tak szybko to mistrzowskie osiągnięcie" - mówi Gerold Juergens, szef stowarzyszenia przedsiębiorców Pomorza Przedniego. "Ale niemiecka strona wyspy nie może pozostać w tyle" - ostrzega. Gdy Polska inwestuje - także w drogę ekspresową, która wkrótce jeszcze lepiej połączy tunel w Świnoujściu ze Szczecinem i Berlinem - ważne projekty po stronie niemieckiej są opóźniane.

Gazeta podaje przykład. Ukończenie nowego mostu w Wolgast, który ma ominąć miasto jako wąskie gardło, zostało już przesunięte przez rząd landu na 2028 rok. To musi zostać skorygowane. "Nie może być tak, że dusimy się w korkach po niemieckiej stronie, a turyści szybko jadą do Polski przez tunel pod Świną i zostają tam", ostrzega Krister Hennige ze Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji na Uznam.

Z drugiej strony, tunel umożliwi również gościom szybsze dotarcie do niemieckiej części wyspy Uznam: na przykład z Berlina dotarcie na Uznam przez tunel pod Świną zajmie kierowcom około trzech godzin, zarówno na trasie niemieckiej, jak i polskiej: "Ponieważ niemieckie mosty są obecnie naprawiane, może to zmniejszyć korki" - powiedział minister gospodarki Meklemburgii Pomorza-Przedniego Reinhard Meyer.

Z Berlina Berenika Lemańczyk