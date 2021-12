Niemcy: Media: połączenie kolejowe z Berlina na Uznam tylko z uwzględnieniem Świnoujścia

Jest szansa na szybkie połączenie kolejowe między Berlinem a wyspą Uznam. 90 proc. kosztów odbudowy linii zniszczonej pod koniec II wojny światowej może pokryć rząd RFN. Ale odbudowa byłaby opłacalna tylko wtedy, gdyby do linii podłączono Świnoujście - informują media.

"Pojawiła się nowa szansa na szybkie połączenie kolejowe między Berlinem a wyspą Uznam na wybrzeżu Bałtyku - i jednocześnie wymóg" - pisze dziennik "Tagesspiegel". Jak wyjaśniła Deutsche Bahn "90 procent kosztów odbudowy linii zniszczonej w 1945 roku może pokryć rząd federalny. W ten sposób finansowanie zostałoby zabezpieczone".

Ale żeby zdobyć te pieniądze "planiści musieliby przyspieszyć - i zaangażować w to Polskę. Budowa byłaby ekonomicznie opłacalna tylko wtedy, gdyby do linii podłączono również Świnoujście, największe miasto na Uznamie. Jak "dotychczasowe plany ograniczają się do terytorium Niemiec" - pisze gazeta.

Linia Berlin-Swinemuende (Świnoujście)/Heringsdorf została uruchomiona w 1875 roku. Już wtedy zdawano sobie sprawę z tego, jak korzystne jest szybkie połączenie kolejowe z cesarskiej stolicy do "wanny berlińczyków" - pisze "Tagesspiegel". W 1945 roku Wehrmacht wysadził w powietrze konstrukcję mostu na rzece Peene, łączącego stały ląd z wyspą - przypomina dziennik.

Po wojnie niemieckie Swinemuende stało się polskim Świnoujściem. Plany NRD dotyczące ponownego uruchomienia linii nie powiodły się z powodu nowych granic, a po zjednoczeniu Niemiec i wejściu Polski do UE nie było pieniędzy.

Według przewodniczącego Uznamskiej Organizacji Przyjaciół Kolei Guenthera Jikeli, koszt odbudowy to około 150 mln euro. Stowarzyszenie od lat prowadzi kampanię na rzecz odbudowy linii.

"Do 90 procent kosztów może pokryć rząd federalny w ramach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (ustawa o finansowaniu transportu), poinformowały koleje na spotkaniu Przyjaciół Kolei na Uznamie. Na takie rozwiązanie stawia również rząd kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, który już wcześniej przeznaczył trzy miliony euro na wstępne planowanie. Obejmowało to jednak tylko trasę w Niemczech" - pisze "Tagesspiegel".

Wstępne planowanie powinno zostać zakończone do końca marca. Według Jikeli rząd kraju związkowego musiałby wtedy zwrócić się do rządu federalnego o przyznanie kolei kontraktu planistycznego - z przyłączeniem Świnoujścia.

Po przebudowie linii czas przejazdu z Berlina do Heringsdorfu na Uznamie w dalekobieżnym ruchu kolejowym skróciłby się o połowę z około czterech godzin do około dwóch. Samochodem podróż zajmuje trzy godziny.

Z Berlina Berenika Lemańczyk