Niemcy: Media: przedstawiciele gmin żydowskich napastowani przed hotelem we Frankfurcie n: Menem; znieważono ich słowami "brudni Żydzi"

Rabin z gminy żydowskiej we Frankfurcie i członek gminy żydowskiej w Dortmundzie byli w sobotę wieczorem napastowani przez trzech mężczyzn "w antysemicki sposób" i obrażeni słowami "brudni Żydzi" - informuje w niedzielę portal dziennika "Bild". Do zajścia doszło przed hotelem Marriott we Frankfurcie nad Menem.

Ofiary przebywały w hotelu w ramach corocznego spotkania Centralnej Rady Żydów w Niemczech; w momencie ataku jedna z poszkodowanych osób nosiła jarmułkę - podaje portal.

Policja zareagowała natychmiast i zatrzymała trzech podejrzanych (w wieku od 39 do 44 lat), którzy - jak zauważa "Bild" - byli mocno nietrzeźwi.

"Sprawcy prawdopodobnie siedzieli wcześniej w hotelowym barze" - przekazuje portal.

"Bild" cytuje Zarząd Gminy Żydowskiej we Frankfurcie, który wydał oświadczenie: "Jesteśmy przerażeni antysemickim incydentem, do którego doszło w sobotę wieczorem przed hotelem Marriott we Frankfurcie".

Zaledwie trzy dni po upamiętnieniu 85. rocznicy pogromów Żydów ("nocy kryształowej") i ponad cztery tygodnie po ataku terrorystycznym na Izrael, który "ujawnił otwarty i agresywny antysemityzm w Niemczech, musimy niestety zdać sobie sprawę, że nienawiść do Żydów staje się coraz bardziej rażąca" - głosi oświadczenie.

Z Berlina Berenika Lemańczyk