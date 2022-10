Niemcy: Media: rośnie liczba przestępstw politycznych, których nie da się przypisać tylko ekstremistom

Liczba przestępstw politycznych może osiągnąć w tym roku w Niemczech rekordowy poziom z 2021 roku - wynika z badań gazety "Welt am Sonntag" w kilku landach. Przestępstw dopuszczają się już nie tylko lewicowi lub prawicowi ekstremiści bądź islamiści, ale coraz częściej osoby, których nie da się przypisać do tych kategorii.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Wzrost przestępstw o podłożu politycznym, które nie są ani "lewicowe", ani "prawicowe" był już widoczny w ostatnich latach - pisze "Welt am Sonntag". W pierwszej połowie bieżącego roku tendencja ta uległa nasileniu. Policja 11 krajów związkowych odmówiła udzielenia gazecie informacji. Dane z Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Berlina, Hamburga i Meklemburgii-Pomorza Zachodniego wskazują jednak, że w pierwszej połowie bieżącego roku trend ten umocnił się.

W pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku organy policyjne pięciu wymienionych krajów związkowych zakwalifikowały około 3980 przestępstw o podłożu politycznym do kategorii "nie do przypisania". W pierwszej połowie bieżącego roku było już nieco ponad 4250 spraw "nie do przypisania", tj. około 43 proc. wszystkich przestępstw politycznych. Według statystyk policji federalnej około 16 proc. wszystkich przestępstw politycznych w ubiegłym roku było związanych z pandemią koronawirusa.

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku w pięciu wymienionych krajach zarejestrowano łącznie prawie 9 900 przestępstw motywowanych politycznie. W pierwszej połowie 2021 roku było tylko o około 300 przypadków więcej. Policyjni eksperci obawiają się jednak, że jesienią i zimą liczby te mogą znacznie wzrosnąć. Zależy to od protestów przeciwko kryzysowi energetycznemu i przebiegu rosyjskiej wojny agresji na Ukrainie.

Około trzy czwarte wszystkich przestępstw o podłożu politycznym to uszkodzenia mienia, przestępstwa propagandowe, zniewagi i podżeganie do nienawiści. Około 7 proc. to przestępstwa z użyciem przemocy - pisze "Welt am Sonntag".

Z Berlina Berenika Lemańczyk